Moren dos ocupants d'un turisme en un xoc frontal a Deltebre

Dos ocupants d'un turisme han mort aquest divendres en un xoc frontal /@EP







Dos ocupants d'un turisme han mort aquest divendres en un xoc frontal amb un camió a la carretera TV-3454 a Deltebre (Tarragona), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 10.03 hores, quan per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre el camió i el turisme i, com a conseqüència del xoc, han mort dos ocupants del turisme.





Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Així mateix, han informat que la carretera es troba tallada en els dos sentits de la marxa.





Amb aquestes víctimes, són 29 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.