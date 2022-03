Putin defensa la idea que grups de "voluntaris" participin en l'ofensiva militar de Rússia

Moscou recalca que 16.000 "voluntaris" de països del Pròxim Orient han mostrat disposició a sumar-se a la guerra /@EP





El president de Rússia, Vladímir Putin, s'ha mostrat partidari aquest divendres que grups de voluntaris participin en la invasió d'Ucraïna, després que el ministre de Defensa, Serguei Xoigú, ha dit que 16.000 "voluntaris" de països del Pròxim Orient s'hi han mostrat disposats.







"Si hi ha gent que vol, de manera voluntària i especialment sense a canvi de diners, venir i ajudar les persones que viuen al Donbass, cal trobar-se amb ells a mig camí i ajudar-los a arribar a la zona de guerra", ha sostingut Putin durant una reunió del Consell de Seguretat rus.





Així, ha argumentat que els països occidentals "no han ocultat" l'enviament de "mercenaris" a Ucraïna per fer costat a les forces ucraïneses. "Els patrocinadors occidentals d'Ucraïna i el règim d'Ucraïna no ho amaguen. Ho fan obertament, ignorant el dret internacional", ha denunciat.





Xoigú ha detallat durant la trobada que el Ministeri de Defensa "ha rebut un gran nombre de sol·licituds de voluntaris de diferents països que voldrien anar a les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk a participar en el que consideren que és un moviment d'alliberament".





"La majoria són de països del Pròxim Orient, amb més de 16.000 sol·licituds", ha assenyalat, abans d'afegir que "molts" han participat en la lluita contra Estat Islàmic, segons ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.





Així, Xoigú ha destacat que les autoritats russes "consideren adequat respondre positivament a aquestes peticions, especialment perquè no ho fan per diners, sinó per un veritable desig d'ajudar aquesta gent", ha dit, per desvincular aquests "voluntaris" de possibles mercenaris.