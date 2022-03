La mare d'un militar rus demana a Putin que tregui els soldats de la frontera amb Ucraïna

La mare d'un soldat rus ha enviat una carta a Putin a través de l'edició de Sant Petersburg de Fontanka /@EP







La mare d'un soldat rus ha enviat una carta a Putin a través de l'edició de Sant Petersburg de Fontanka, dia 10 de març. En ella , demana al president rus que tregui els militars de la frontera amb Ucraïna.







El seu fill té 20 anys i va ser assignat a una unitat propera a la capital, Moscou. Però més tard va ser traslladat a la frontera amb Ucraïna i aquesta dona només s'hi pot comunicar mitjançant missatges de text.





"Segons la informació que tinc, la comanda de la unitat està treballant per persuadir els reclutes de participar en una operació especial al territori d'Ucraïna i signar un contracte amb les Forces Armades russes, en contra de la voluntat dels reclutes", assenyala la mare del soldat a la carta.







Després, afegeix: “Ells estan espantats. Estan a 10-15 km de la frontera, les històries els posen els pèls de punta”. Per aquesta raó, demana prendre mesures que serveixin per complir les lleis i portar els reclutes de tornada a les zones on van ser assignats.