Desarticulen una xarxa per presumpta estafa a un club de futbol i una plataforma d'emissió

La Policia troba a Barcelona equips informàtics de l'empresa que rebia els fons il·lícits /@EP







La Policia Nacional ha detingut 11 persones en una operació contra una xarxa dedicada presumptament al blanqueig de diners i a estafes de gran nivell a una plataforma de streaming d'esports de pagament i un club de futbol de la lliga italiana, sèrie A.







Segons un comunicat de la Policia Nacional aquest divendres, la investigació va començar el 2018, quan el club italià va denunciar les autoritats judicials del país que havien patit un hackeig en les comunicacions.





Els presumptes delinqüents es van fer passar per representants del club italià per apropiar-se de 1.605.179 euros de fons que havia d'haver rebut el club per drets de retransmissió dels seus partits i que van anar a parar a una empresa espanyola que el distribuïa ràpidament a altres societats.







El mètode utilitzat --anomenat 'man in the middle'-- consistia a interceptar la comunicació entre dos interlocutors per conèixer les identitats, veure o modificar la informació i, així, suplantar la identitat de qui rebria la suma de diners per al seu propi benefici.





Als registres que es van realitzar a la província de Barcelona, van trobar material informàtic relacionat amb l'empresa espanyola que confirmava la seva intenció d'emmascarar els fons rebuts i ocults mitjançant 'comptes pont'.





D'altra banda, es van introduir els fons il·lícits al sistema financer legal per invertir en criptomonedes i productes de telefonia, i es van fer dues transferències a la Xina per un import de més de 540.000 euros.