L'Església espanyola ha rebut 506 denúncies denúncies d´abusos en dos anys

L'Església espanyola ha rebut 506 denúncies sobre abusos sexuals els dos primers anys des que es van posar en marxa les oficines per a la prevenció d'abusos a menors.





Així ho ha indicat el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) , Luis Argüello , aquest divendres, a la roda de premsa posterior a la Comissió Permanent dels bisbes espanyols.





En concret, Argüello ha precisat que dels 506 casos, en 103 l'acusat ja ha mort, tot i que ha assegurat que els casos s'investiguen encara que el presumpte agressor hagi mort o encara que el cas hagi prescrit.





Precisament, el portaveu dels bisbes ha desgranat que la majoria de les denúncies, un total de 300, obeeixen a assumptes ocorreguts fa més de 30 anys.





Totes aquestes denúncies s'han rebut a través de les 202 oficines obertes, 60 a les diòcesis i la resta a les congregacions religioses . Es refereixen a sacerdots, capellans diocesans i religiosos.

"Volem apartar persones que són indignes, que no hi hagi llops que es disfressin de bens i que no es pugui dir que l'Església és un lloc insegur per als nens", ha subratllat Argüello.