Els països europeus canvien els noms dels carrers de les seves ciutats per trollejar Rússia

Canvi de direcció a Vilnius





Els països europeus estan trollejant Rússia canviant el nom dels carrers on es troben les ambaixades de la nació a direccions amb referències pro-ucraïneses.





Fent una ostentació de solidaritat amb Ucraïna , els ajuntaments de ciutats d'Albània, Letònia i Lituània han canviat els noms de les carreteres en honor al país que actualment es troba assetjat per Rússia.







A la capital letona de Riga , la direcció de l'Ambaixada de Rússia s'ha convertit ara al Carrer de la Independència d'Ucraïna. El canvi de nom del carrer Antonijas es va aplicar després d'una votació de l'Ajuntament de Riga dijous a la tarda.





A la capital albanesa de Tirana , el carrer Donika Kastrioti s'ha convertit al Carrer Ucraïna Lliure per honrar la resistència d'Ucraïna a les forces invasores de Rússia.







En anunciar el canvi de nom, Erion Veliaj, alcalde de Tirana, va dir: "La nostra generació estarà marcada per aquesta sagnant agressió russa, i l'heroica resistència d'Ucraïna ha de ser recordada als nostres llocs públics", assenyala. "Els russos hauran de treballar, viure i rebre el seu correu en una adreça d'Ucraïna Lliure", conclou





El carrer de Tiranaecibió anteriorment el nom de l'esposa de l'heroi nacional d'Albania, Skanderbeg, i també alberga les ambaixades de Sèrbia, Kosovo i Ucraïna .





A Lituània , Remigijus Šimašejs, alcalde de Vílnius , va anunciar el 3 de març que el carrer on se situa l'ambaixada russa passarà a anomenar-se carrer dels Herois Ucraïnesos. En anunciar el canvi de nom a Twitter, Šimašejs va dir: "Nova adreça de l'Ambaixada de Rússia a Vilnius: Herois ucraïnesos, 2".





"El correu no necessàriament lliurarà les cartes si l'adreça es dóna incorrectament", va prosseguir.





Els canvis de nom poden ser petits passos, però sens dubte molestaran i avergonyiran els funcionaris russos , que no podran evitar les mostres de suport cada vegada que vulguin enviar una carta.





A l'Europa més Occidental també hi ha casos, com a Escòcia , on s'insta els caps dels consells d'Edimburg a canviar el nom del carrer on es troba el consolat rus. El líder demòcrata liberal escocès, Alex Cole-Hamilton, vol que Melville Street a Edimburg es digui Zelensky Street.





Ha escrit a l'Ajuntament d' Edimburg demanant-los que facin el canvi "urgentment", dient que recordaria tots els que visitin el consolat "la invasió assassina i destructiva d'Ucraïna per part de Putin".





Nomenar el carrer en honor al president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, seria un "gest petit però significatiu", va insistir Cole-Hamilton. En una carta a Adam McVey, líder de l'Ajuntament d'Edimburg, Cole-Hamilton va dir: “Hem d'intentar avergonyir Putin en cada oportunitat possible. Com a tal, tots els que visitin o escriguin el consolat han de recordar la invasió assassina i destructiva d'Ucraïna per part de Putin”.





Canviar el nom del carrer "reflecteix el tipus de protesta que es va fer servir contra les ambaixades de Sud-àfrica durant l'Apartheid", va afegir el polític. També va insistir que destacaria la "orgullosa tradició de solidaritat mostrada pels escocesos cap a les persones oprimides i perseguides a tot el món".