Madrid no oblida les víctimes de l'11M

Grups polítics a l'homenatge a les víctimes





Tots els grups parlamentaris de l' Assemblea de Madrid i els grups municipals a l' Ajuntament de Madrid han condemnat la "barbàrie" de l'11M i han exalçat la "solidaritat del poble madrileny" i els gestos que van tenir a l'atac terrorista l'11M del 2004.





En declaracions als periodistes després de l'acte solemne en record de les víctimes a la Reial Casa de Correus, la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentat "el terror" que van viure els ciutadans aquell dia i ha recordat totes les persones que van prestar auxili i van demostrar gestos de "solidaritat".





Per part seva, el portaveu del PSOE a l'Assemblea, Juan Lobato, ha recordat com Madrid va demostrar tenir aquell dia fortalesa "per tirar endavant" i ha traslladat el seu "afecte" a les víctimes i els seus familiars, als quals "sempre" estaran acompanyant. Ara, creu que cal continuar demostrant que “Madrid té energia i és capaç de mirar el futur”.





Des del PSOE a l'Ajuntament, Mar Espinar, ha recordat als ciutadans que aquell dia van deixar Madrid "massa aviat" i ha assegurat que una part "de l'ànima de Madrid també hi va morir". "Crec que avui el que toca és donar tot el suport als familiars i a les víctimes i recordar el que va fer Madrid aquell 11M, com va treure la millor cara", ha rememorat





A continuació, la portaveu de Más Madrid, Mónica García , ha recordat que fa 18 anys a la regió se li va "gelar la sang" amb aquesta tragèdia, però alhora ha exalçat el "comportament exemplar" dels madrilenys que van ajudar, van donar sang o els taxistes que van portar la gent en els seus trajectes sense cobrar-los. "Aquest sentiment de solidaritat demostra que el poble de Madrid sempre està a l'alçada, encara que de vegades els seus governants no ho estan", ha llençat.





La seva homòloga al Consistori, Rita Maestre, ha lamentat "un altre any més la barbàrie terrorista i gihadista" que va treure a tants veïns la vida i ha recordat la solidaritat del poble madrileny, cosa que també s'està demostrant ara amb la guerra de Rússia contra Ucraïna.





El portaveu del PP a l'Assemblea, Alfonso Serrano, ha posat èmfasi que actes "emotius" com aquest uneixen tots els madrilenys. "El record a les víctimes d'aquell nefast atemptat de l'11M i el record de totes les persones que ho van donar tot per ajudar-los és un exemple d'aquesta regió, una comunitat oberta, solidària, que fa pinya en els moments més difícils", ha declarat.





A més, ha posat el focus que aquest any l'aniversari de la tragèdia coincideix amb "els fatídics esdeveniments a Ucraïna" davant els quals s'està veient com els madrilenys tornen "a donar exemple de solidaritat i ajuda a totes les persones necessitades". "Hem de quedar-nos amb això, amb aquesta unitat, amb el que és la defensa de la memòria i de la dignitat de totes les víctimes", ha traslladat el popular.





Per part seva, la portaveu d'Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha manifestat que, quan es compleixen 18 anys "d'aquest terrible atemptat, el pro de la història d'aquest país" , és un dia de "record per a les víctimes, els seus familiars i el "poble de Madrid" que sempre ha demostrat "la seva capacitat de solidaritat".





I finalment, la ultradreta. La portaveu de Vox, Rocío Monasterio, ha traslladat una "abraçada" a totes les famílies de les víctimes i ha condemnat el terrorisme. A més, i tornant a rescatar el fantasma d'ETa, ha insistit que des del seu partit volen saber "tota la veritat del que va passar a l'11M i ha criticat que el Govern d'Espanya tingui entre els seus socis "terroristes biluetarres".





El seu homòleg a l'Ajuntament de Madrid, Ortega Smith, ha apostat per mostrar en aquests moments "unitat" davant el dolor i el record de les víctimes, així com el compromís de "lluitar sempre contra aquest terrible mal que és el terrorisme", a un moment "en què Europa està patint l'amenaça d'un dictador, d'un sàtrapa com és Putin (president de Rússia)".





"Ens ha de fer recapacitar que quan vivim en llibertat hem de saber protegir-la. Hem de posar tots els mitjans les institucions per combatre el fanatisme i les seves expressions més terrorífiques, siguin en to terrorista o de guerra", ha defensat.