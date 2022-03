Detingut per conduir a 213 quilòmetres per hora per l'AP-7 a La Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys per circular a 213 quilòmetres per hora per l'AP-7 a la Jonquera (Girona) en un cotxe que, a més, presumptament tenia la matrícula falsificada.





Els fets van passar dimecres, quan una patrulla de trànsit va advertir que un cotxe amb tres ocupants que anava per l'autopista superava en 93 quilòmetres per hora el límit de velocitat permès, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest divendres.





En una sortida de l'autopista, uns agents van ordenar al conductor que s'aturés i van revisar el cotxe, que als papers constava com a matriculat a França malgrat que les dades del vehicles van revelar que "mai va ser matriculat" en aquest país.





A la vista dels fets, van detenir el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i per presumpta falsedat documental en document públic, oficial o mercantil.





El sospitós, sense antecedents, va passar dijous a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que el va deixar en llibertat amb càrrecs.