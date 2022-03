Kíiv es mostra disposat a pactar la seva "neutralitat" si hi ha "garanties de seguretat" de Moscou

Volodimir Zelenski @ep





La Presidència d'Ucraïna ha afirmat aquest divendres que Kíiv està obert a la possibilitat d'acceptar la seva "neutralitat" si hi ha "garanties de seguretat" de Rússia de cara a un acord per posar fi a la guerra iniciada el 24 de febrer per ordre del president rus, Vladímir Putin.





Així, el cap adjunt de la Presidència ucraïnesa, Igor Zhovkva, ha manifestat en unes declaracions a la cadena CNN que aquesta neutralitat és possible "si l'OTAN ara no està preparada per acceptar Ucraïna", si bé ha ressenyat que "calen fermes garanties de seguretat per a Ucraïna perquè aquestes terribles guerres, aquesta terrible agressió, no es repeteix en el futur".





Zhovkva ha incidit que el Govern ucraïnès està disposat a treballar amb Putin i altres països de la regió per crear un "sistema renovat de seguretat d'Europa". Així mateix, ha defensat que Ucraïna "mereix ser part de la família europea".





"Ucraïna lluita per la seguretat de tot Europa. Quan (el president de França, Emmanuel) Macron parla d'una possible seguretat europea, com pot fer-ho sense tenir (el president d'Ucraïna, Volodímir) Zelenski a la taula? Sense Zelenski i Ucraïna a la Unió Europea (UE)?", s'ha preguntat.





D'altra banda, ha reiterat la disposició de Zelenski a reunir-se directament amb Putin, abans de subratllar que, malgrat la manca d'acord, la reunió entre els ministres d'Exteriors de Rússia i Ucraïna, Serguei Lavrov i Dmitró Kuleba, respectivament, va ser positiva.





"Va ser bo que es reunissin, però malauradament podem dir que Lavrov no és qui adopta les decisions finals. La decisió final d'aturar la guerra, establir un alto el foc i retirar les tropes és d'una sola persona", ha explicat, en referència al president rus.