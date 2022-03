Condemnat a 18 anys de presó un home per matar amb una destral la seva ex a Terrassa

Arxiu - Judici a l'Audiència de Barcelona a l'autor confés del crim a la seva exparella amb una destral a Terrassa (Barcelona) el 2018, el 8 de febrer de 2022. - EUROPA PRESS - Arxiu







L' Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat aquest divendres a 18 anys i sis mesos de presó un home per matar la seva exparella amb una destral al seu domicili a Terrassa (Barcelona) i enterrar el cos 10 mesos al jardí.





A la sentència, el magistrat l'ha condemnat com a responsable d'un delicte d'assassinat amb agreujant de parentiu, i també li ha imposat la mesura de llibertat vigilada durant cinc anys, que es complirà amb posterioritat a la pena privativa de llibertat.





El jurat popular que el va jutjar va pronunciar el seu veredicte declarant a l'acusat culpable d'haver causat la mort de la seva exparella "volent-lo causar o almenys representant-se com a altament probable que amb la seva acció li causaria aquest resultat".





El magistrat ha determinat provat que el matí del 7 d'agost del 2018 l'acusat va agredir amb una destral la víctima, "colpejant-lo amb ella almenys onze vegades a zona cranial i tres a la zona cervical", fet que li va causar la mort .





Així mateix, ha explicat que l'acusat va clavar les destralades aprofitant-se de la relació personal de confiança que mantenia amb la víctima, mitjançant un atac "sorprenent i inesperat per aquesta, la qual estava desarmada i sola amb l'acusat a la vivenda" , sense poder defensar-se.





JUDICI





Durant el judici, l'home, que només va contestar les preguntes del seu advocat, va reconèixer el crim i va assegurar que ho va fer en "un moment de desesperació".





"No va ser ràbia, ni odi... Va ser un moment de desesperació, perquè no sabia què fer. Sentia que la meva vida no valia res, que era un apèndix d'una ment malalta. Em vaig desesperar i la vaig pegar amb el primer que vaig trobar" , va dir.





Va explicar que el dia del crim la parella va tenir una discussió al pis, ell la va empènyer cap a l'interior del bany i després la va colpejar amb la destral, i a preguntes de l'advocat va detallar que hi era, juntament amb una serra, perquè l'havia netejada després d'utilitzar-la el dia abans per netejar el jardí.