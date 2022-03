Cambray envia una carta als docents en què defensa l'avenç del calendari escolar

Josep Gonzàlez-Cambray @ep







El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray , ha enviat una carta als docents, a pocs dies de l'inici de la vaga educativa, en què defensa l'avenç del calendari escolar i anuncia que el desplegament dels nous currículums farà "amb flexibilitat durant els propers tres cursos".





A la carta, el conseller, sense fer esment explícit a l'atur dels docents que comença el 15 de març i tindrà cinc jornades durant el març, assenyala que aquesta setmana s'ha iniciat la preinscripció per al curs vinent, "punt d'inflexió d'una nova etapa educativa després de dos anys de pandèmia".





El conseller assenyala que el proper curs serà "l'inici del camí per reduir les ràtios" , una de les demandes dels sindicats, amb la de P3, en què el 99% dels grups d'escoles públiques i el 73% de concertats tindran ràtio per sota de 25 alumnes i un 86% en públiques i un 37% en concertades de 20 o menys.





Respecte a la modificació dels currículums en els cursos imparells, afirma que el calendari el fixa la LOMLOE i "no és possible ajornar l'aplicació", però ha dit que es desplegaran progressivament i amb flexibilitat en els propers tres cursos.





En el cas de l'avenç del calendari escolar una setmana --un dels principals motius que va precipitar la convocatòria de vaga sindical--, defensa que es redueixen les vacances d'estiu "tal com ha proposat fins a quatre vegades el Consell Escolar de Catalunya als darrers anys".





Subratlla que aquest avenç "no implica cap increment d'hores lectives, però sí que comporta una millora per a l'alumnat, sobretot per a l'alumnat en situació de vulnerabilitat".





El conseller defensa que es garantirà la gratuïtat de l'escolarització per a les famílies de P2 a les escoles bressol públiques, i es començarà a aplicar el Decret de programació de l'oferta educativa, fruit del Pacte contra la Segregació escolar.





Cambray també subratlla a la carta que "donarà resposta" a la demanda que les substitucions siguin, com a mínim, de mitja jornada i no es faran d'un terç com es va implantar amb les retallades, i recuperarà la jubilació parcial per als docents de més de 62 anys a l'escola concertada.





CATALÀ





El conseller d'Educació també fa referència a la sentència pel 25% de castellà a les aules, i recorda que va respondre als tribunals que l'òrgan al qual s'han de dirigir és el departament: "Em faig responsable en primera persona", ha assenyalat.





Defensa que la llengua no ha estat "mai un motiu de conflicte ni de segregació i la convivència als centres educatius és excel·lent", i diu que s'està desplegant un pla d'impuls davant el descens de l'ús del català a les escoles.