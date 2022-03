La Reial Acadèmia Europea de Doctors se suma a científics russos en un manifest contra l'agressió a Ucraïna

L'alevosa invasió que el govern de la Federació Russa ha emprès contra Ucraïna ha suscitat el rebuig més enèrgic no només de la immensa majoria dels països del món, sinó fins i tot d'importants sectors de la mateixa societat russa, clarament crítics amb l'actitud del president Putin. Així ho ha posat en relleu la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED): “Volem sumar la nostra veu als més de 600 científics russos que han signat un manifest contra aquesta agressió irresponsable i sol·licitem a més a les organitzacions internacionals rellevants, que quan correspongui, els agressors responguin dels seus actes davant del Tribunal Penal Internacional”.





Bandera d'Ucraïna /@Pablo-Ignacio de Dalmases





La RAED ha expressat “en nom de tota la comunitat acadèmica la seva solidaritat amb la societat ucraïnesa, amb el seu dolor, amb la seva angoixa, amb les seves necessitats davant d'aquesta invasió d'un país lliure, democràtic i sobirà que només podem condemnar en els termes més rotunds”. I afegeix: “Volem mostrar i transmetre el nostre compromís ferm, irrestricte amb els valors de llibertat, democràcia, igualtat, estat de dret i respecte absolut als drets humans, sense els quals la Unió Europea no podria existir, i que estan sent retallats, trepitjats i destruïts en aquests moments en què estàvem intentant sortir d'una crisi mundial causada per la pandèmia”.





Adverteix, a més, que quan hi ha gent morint i veient les seves vides destruïdes de manera injusta i criminal, l'equidistància i l'ambivalència no són una opció ètica ni acceptable.





La Reial Acadèmia Europea de Doctors anuncia el seu compromís d'organitzar “un debat sobre la seguretat a Europa i al món, amb la perspectiva històrica adequada, a partir d'aquesta situació dramàtica que els europeus pensàvem que mai no hauríem de viure”.





Finalitza el seu missatge expressant el desig fervent “que aquesta agressió acabi immediatament i que puguem tornar a veure l'alba de la llibertat, la democràcia i els drets de les persones, començant pel seu inalienable dret a la vida, en aquest país europeu del qual ara especialment ens sentim tan propers”





Finalment, i respectant que cadascú pugui triar la millor manera d'ajudar el poble ucraïnès, suggereix redirigir-se al link que hi porta directe. Càritas, Creu Roja, Acnur, etc.