A la presó per intentar segrestar dos menors d'una escola de Terrassa

TSJC @EP





Un home ha ingressat a la presó acusat d'intentar emportar-se dos menors d'una escola de Terrassa (Barcelona), després que fos detingut dimarts passat pels Mossos d'Esquadra.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest divendres, la causa s'ha obert per detenció il·legal i homicidi dolós en grau de temptativa.





El jutjat d'instrucció 1 de Terrassa, en funcions de guàrdia, ha decretat la presó provisional comunicada i sense fiança i ha traslladat l'assumpte al jutjat número 4, que és el competent, perquè segueixi amb la investigació.





Tal com han detallat fonts de la policia catalana, l'home, que té antecedents, va ser detingut el 8 de març després que es rebés un avís que una persona volia accedir a les instal·lacions manifestant que volia emportar-se dos menors.





Han assegurat que no portava cap arma blanca i que no va aconseguir el seu objectiu, així com que no va tenir contacte amb ningú i, per tant, no hi va haver ferits i tot es va quedar en un propòsit.