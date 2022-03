Una bola de sobre la vaga de transportistes desferma el pànic pel desproveïment als supermercats

Whatsapp @ep





Una nota de veu a través de Whatsapp ha desfermat el caos. En el missatge, que va ser reenviat massivament aquest dijous, s'anunciava un "atur nacional indefinit" del sector de transportistes a partir del proper 14 de març. Aquestes paraules van ser suficients perquè els ciutadans acudissin massivament als supermercats del país a aconseguir un bon rebost. " Hi ha gent que porta tres carros sencers plens de menjar ", va explicar un client d'una coneguda cadena de supermercats aquest dijous a CatalunyaPress.





No obstant això, aquest àudio que ha trastocat a la ciutadania no és més que una gran bola : la vaga no ha estat secundada per les principals associacions de transportistes, només l'han convocada des de Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport, que vol negociar amb el Govern la situació de "fallida total" en què es troben les empreses de transports.





És a dir, és cert que hi ha una convocatòria de vaga, però serà minoritària i està totalment descartat que es produeixin problemes de proveïment. L'associació majoritària de transportistes, el Comitè Nacional del Transpote per Carretera , ha assegurat que "l'abastament està garantit".







De la mateixa manera, altres associacions de transportistes com la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya (Fenadismer) i la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) , en què s'integren les grans empreses transportistes, tampoc no han secundat aquesta vaga.