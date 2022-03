Les forces ucraïneses alliberen diversos sectors de Txerníhiv i parlen de "pànic" entre les files russes

Soldats de l'Exèrcit ucraïnès @ep





Les forces d'Ucraïna han informat aquest divendres que han aconseguit alliberar cinc sectors de la regió de Txerníhiv, al nord del país, i s'han poderat de diversos vehicles blindats pertanyents a l'exèrcit rus mentre condeix el "pànic" entre les "files enemigues".





En un comunicat, el Comando Operacional del Nord ha recalcat que les forces russes "no són capaces de tirar endavant per complet les operacions militars" i ha assenyalat que hi ha "pànic" entre els comandants, que temen haver estat abandonats pels alts càrrecs de l'exèrcit.





"El resultat d'això, tenim les banderes estatals ucraïneses onejant i dos vehicles blindats a diverses zones de Txerníhiv que s'han recuperat de mans russes. Ara serviran al poble ucraïnès", recull el text, difós a través de Facebook.





Poc abans, les forces armades ucraïneses havien informat que han aconseguit expulsar les tropes russes de Derhachi, a la regió de Khàrkiv, i que novament han aconseguit el control del territori.

Aquest mateix divendres, el Ministeri de Defensa britànic ha alertat que les tropes russes preparen una altra ofensiva contra Kíiv, la capital, de cara als pròxims dies.





Les autoritats del Regne Unit consideren que Rússia està "recarregant recursos per reprendre les ofensives". "Això inclourà operacions a Kíiv", ha assenyalat el Ministeri en un comunicat.