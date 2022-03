Alerta nuclear: Ucraïna afirma que Rússia està preparant un "atac terrorista" sobre Txernòbil

Txernòbil @unsplash





Ucraïna ha acusat Rússia de planejar un " atac terrorista " contra la planta d'energia nuclear de Txernòbil . La unitat d'intel·ligència militar de Kíev assegura que el Kremlin està planejant la "creació d'una catàstrofe tecnològica" per culpar Ucraïna.





També afirma que les forces russes han triat els cossos dels soldats ucraïnesos morts en un aeroport fora de la capital per utilitzar-los a l'atac organitzat. Sense oferir més proves, van afirmar que " Putin està llest per resoldre el xantatge nuclear de la comunitat mundial en nom de les accions per donar suport a Ucraïna".





Les agències d'intel·ligència occidentals han advertit durant molt de temps que el Kremlin pot ordenar esdeveniments de "bandera falsa" per fer-los servir com a pretext per a una major intervenció.





Chernobyl, el lloc del major desastre atòmic mai vist al món, ha estat controlat per forces invasores russes durant diversos dies, amb científics retinguts com a ostatges perquè funcioni sense problemes. L'Agència Internacional d'Energia Atòmica va advertir que la situació a la planta s'està deteriorant, amb el monitoratge remot de radiació i les comunicacions tallades els darrers dies .