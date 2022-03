Núñez Feijoo “comença” amb mal peu

Alberto Núñez Feijóo @ep





Estava cantat que el PP d' Alfonso Fernandez Mañuec o pactaria amb Vox si volia continuar sent president de Castella i Lleó. Algú ho dubtava? Com que la pregunta sobra, finalment, aquest dijous, el pacte PP-VOX va ser segellat per a escàndol dels partits de l'oposició que van qualificar com a molt greu que Vox entri al govern i que a més aconsegueixi la presidència de les Corts. Ja ho va deixar molt clar Abascal a Mañueco: “Volem el mateix que el PP va concedir a Ciutadans en l'anterior mandat: la presidència de les Corts, la vicepresidència del govern i tres conselleries” sense determinar les àrees.







Mancava menys d'una hora per iniciar la sessió a les Corts, quan finalment les dues formacions van arribar a l'acord. Queda encara per concretar el programa de govern amb què executaran el seu mandat. Un document que no serà fàcil si es llegeix detingudament els programes electorals que havien presentat els dos partits a la campanya electoral i on són evidents les diferències entre ells. No serà fàcil, però hi ha un tema que els uneix: el poder.





És la primera vegada en la història d'Europa que es dóna entrada a un govern de la ultradreta . Una decisió incomprensible, fins i tot per al líder del Partit Popular Europeu que ha criticat la decisió dels seus col·legues espanyols i ha arribat a declarar que no entén el moviment. El tema portarà cua.





Encara no ha arribat a presidir el PP Alberto Núñez Feijóo i en una mateixa setmana ha comès dos errors d'embalum que posen en dubte la imatge que l'ha acompanyat fins ara. Aquest dimecres, a la sessió de control al govern, al Congrés, la portaveu dels populars, C uca Gamarra , amb unes formes més pausades, però amb un fons més que discutible, va acusar el president del govern, Pedro Sánchez, que "primer va utilitzar la pandèmia i hora està utilitzant la guerra". Una afirmació que ho va indignar, igual que a tot el seu grup. Les paraules de Gamarra han estat qualificades d'intolerables, indecents, i els socialistes han exigit al PP una rectificació urgent , que avui no s'ha produït, ni crec que es produeixi.





Però si no hi hagués prou enrenou, l'endemà es va produir l'acord de govern a Castella i Lleó. Pacte que s'ha fet amb el consentiment de Feijóo. Així ho reconeixia hores després el mateix Casado quan, en una reunió a Brussel·les per acomiadar-se dels seus companys de grup al Parlament Europeu, va venir a dir que amb ell no s'hauria dut a terme el pacte. ¿Li deuen haver carregat també per no voler pactar amb Vox?





Sigui com sigui, Núñez Feijóo encara no s'ha instal·lat al carrer Gènova i ja ha comès dos greus errors en permetre a Gamarra la seva intervenció al Congrés, però sobretot per tenir l'honor de donar entrada, per primera vegada, a l'extrema dreta –retrògrada– en un govern que presideix el seu partit.





Concepción Arenal, una gallega inoblidable, jurista, escriptora, feminista i precursora dels serveis socials a Espanya deia: “L'error és una arma que acaba sempre per disparar-se contra el que la fa servir”. És una frase que ha de fer reflexionar Feijóo si no vol acabar amb la seva imatge de persona “moderada” en poc temps.