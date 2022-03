Biden prohibeix importar una sèrie de productes russos i restringeix les relacions comercials amb Moscou

Joe Biden, president dels Estats Units /@EP





El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha prohibit aquest divendres la importació d'un conjunt de productes russos, com els cereals, i ha restringit les relacions comercials amb Moscou, en un nou paquet de sancions en resposta a la invasió d'Ucraïna.







En concret, Biden ha revocat l'estatus de "nació més afavorida" en el pla comercial, que negarà a Rússia els beneficis de pertànyer a l'Organització Mundial del Comerç. Entre els productes que la Casa Blanca ha prohibit exportar als EUA, també hi ha els diamants, el vodka o el caviar.





D'altra banda, i en un comunicat publicat alhora per la Casa Blanca, els EUA anuncien que els països del G-7 també tenen previst acordar que Rússia ja no podrà obtenir finançament d'institucions multilaterals, com el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial.





Els EUA han imposat una sèrie de sancions en resposta a la invasió russa d'Ucraïna. Biden va vetar dimarts la importació de petroli i gas de Rússia.