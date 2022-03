Borràs reivindica la seva gestió davant de la "vulnerabilitat" del Parlament davant dels tribunals

Manté la seva "confiança" a la secretària general de la Cambra després del cas Juvillà /@EP





La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha reivindicat la seva gestió al capdavant de la Cambra catalana davant de "l'extrema vulnerabilitat" que creu que té la mateixa davant dels tribunals , com creu que es demostra en el cas de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà.





En una compareixença per fer balanç de l'aniversari de la legislatura, ha lamentat allò que ella qualifica com a repressió de l'Estat i ha cridat a fer front a la "violabilitat del Parlament amb unitat, sense retrets i refent les confiança trencades" entre els partits independentistes.





Borràs ha afirmat que la retirada de l'escó de Juvillà ha evidenciat la vulnerabilitat del Parlament: “Per això, no puc, no podem, estar satisfets amb el desenllaç que ha tingut aquest episodi”, i ha demanat als partits independentistes unitat i determinació per enfortir la Cambra catalana.





Segons ella, el Parlament "ha fet tots els passos possibles per anar més enllà" que el que es va fer amb la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, però creu que la justícia també ha anat més enllà que aquesta vegada i per això se li ha acabat retirant l'acta a Juvillà.





SECRETÀRIA GENERAL



Després del cas Juvillà, la presidenta de la Cambra ha afirmat que manté la "confiança" a la secretària general del Parlament, Esther Andreu, que va nomenar després de destituir l'exsecretari general Xavier Muro, amb qui Borràs va ser crítica pel seu paper a l'anterior legislatura.





Preguntada per si es planteja rellevar Andreu igual que va fer amb Muro perquè el cas Juvillà ha acabat igual com va acabar la inhabilitació de Torra, Borràs ha contestat que “no sempre arribar al mateix resultat no implica que els camins siguin diferents”.





Ha defensat que manté la confiança en l'equip de lletrats que va nomenar i creu que no es pot ignorar que "l'existència de precedents" dificulta la gestió de casos posteriors, en al·lusió a la inhabilitació de Torra a l'anterior legislatura.





VOT DE JUVILLÀ



Tot i que ha fet autocrítica sobre aquest cas, per a Borràs l'única culpable de la inhabilitació és "la repressió de l'Estat espanyol" i ha negat que el 3 de febrer, quan es va celebrar un ple que va aprovar un dictamen en defensa de l'escó de l'exdiputat 'cupaire', Juvillà ja no tingués acta de parlamentari.





Aquell dia Juvillà no va ser convocat al ple i Borràs va rebutjar que el cupaire pogués votar de manera delegada esgrimint un "conflicte d'interessos" perquè es votava un dictamen que l'afectava a ell.





Així, a la compareixença ha argumentat que ella va signar del seu "puny i lletra" l'acceptació a tràmit de la delegació de vot però no va acceptar el vot perquè va considerar que hi havia un conflicte d'interessos.





MÉS CONSCIENT DE LES "LIMITACIONS"



Borràs ha reconegut que després d'un any com a presidenta del Parlament és més conscient de les " limitacions i de les complexitats de la gestió " d'aquesta Cambra però també de les capacitats que té i el paper que ha de jugar.





A més, ha cridat a "robustir legalment" el Parlament per evitar la influència dels tribunals, i ha reiterat la seva proposta d'impulsar una llei electoral pròpia i una reforma del reglament que considera que servirien per preservar millor la sobirania de la Cambra catalana.





"GUERRA SUCIA" DE L'ESTAT



Borràs ha alertat que l'Estat "persevera en la voluntat de limitar i condicionar l'activitat parlamentària", i ha demanat no normalitzar aquesta situació ni que el Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central (JEC) o el Tribunal Suprem influeixin a l'activitat parlamentària .





“Vull, volem, un Parlament fort, independent i lliure, perquè sense un Parlament sobirà cap anhel de llibertat de la ciutadania serà respectat i perquè sense separació de poders no hi pot haver democràcia”, ha afegit.





Ha recordat que ella es va presentar a les eleccions catalanes del 14 de febrer amb la intenció d'aconseguir ser presidenta de la Generalitat però "després de fer una lectura honesta i rigorosa dels resultats electorals" va arribar a la conclusió que el Parlament ha de tenir un paper clau en el desenvolupament polític de Catalunya i per això va apostar per presidir la Cambra.





Considera que el Parlament "continua sent un dels principals objectius de la guerra bruta i antidemocràtica de l´Estat espanyol contra les institucions catalanes".





A més, ha defensat la gestió al capdavant de la Cambra davant "els discursos xenòfobs, racistes, masclistes i d'enaltiment de qualsevol altre tipus d'opressió personal o nacional", ha destacat que s'ha avançat en la digitalització de la institució i s'han aprovat protocols contra l'assetjament psicològic i contra l'assetjament sexual, entre d'altres accions.





A la compareixença, Borràs també ha fet referència a la guerra a Ucraïna, que veu un "desafiar en tota regla els principis democràtics", i ha celebrat les iniciatives solidàries que s'estan organitzant des de Catalunya.