Jordà alerta que el sector ramader té cereal "per a unes setmanes, no per a mesos"

Exigeix aplicar la llei de la cadena alimentària, retardar devolucions de crèdits, nous mercats i abaratir taxes als ports /@EP



La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà , ha mostrat aquest divendres la seva preocupació pels efectes que la invasió russa a Ucraïna està provocant al sector ramader català per la dependència de les matèries primeres d'aquesta zona i ha alertat que “hi ha cereal per a unes setmanes, no per a mesos”.





Ho ha dit en roda de premsa a Mollerussa, on ha avançat que dimecres, a la taula sectorial d'Agricultura i Desenvolupament rural, demanarà al ministre Luis Planas una bateria de mesures per fer front a la situació del sector.





Així, demanarà una aplicació "estricta" de la Llei de Cadena Alimentària amb l'objectiu de garantir uns preus justos per als productors, flexibilitzar els criteris de la Política Agrària Comuna perquè s'aprofitin superfícies per plantar cereals i importar cereals de mercats alternatius.





També reclamarà ajudes directes i allargament del termini de devolució dels préstecs de capital ICO, a més d'una rebaixa de les taxes a la importació de cereal als ports.





Catalunya sol·licitarà també que els agricultors puguin utilitzar més fertilitzants orgànics davant dels d'origen mineral que, segons Jordà, estan “pujant de forma desorbitada, més del 180%.





“Ens trobem en una tempesta perfecta, no només pels costos de les matèries primeres sinó pels energètic, el petroli, l'electricitat, els combustibles i els fertilitzants”, ha afirmat la consellera.









POSSIBLES CANVIS ALS PRESSUPOSTOS



Jordà ha avançat que dimarts que ve el Govern crearà dues comissions relacionades amb la guerra, una d'elles econòmica, en què estarà la Conselleria.





" Aquest any hi ha pressupostos nous, toca evidentment analitzar-los bé i possiblement fer canvis de partides, o no, i posar-los a disposició de la situació actual, molt complicada ", ha afegit.





Un 21,77% del total de cereal importat a Catalunya és d'Ucraïna i en el cas del blat de moro arriba al 35,73% per valor de 222 milions d'euros, segons la consellera.





MÉS PUJADES



Jordà ha afirmat que la setmana del 28 de febrer al 5 de març el mercat de Chicago --que marca la tendència del preu dels cereals a nivell mundial-- va pujar un 59%.





La Conselleria ha afegit que, la mateixa setmana, el blat de moro importat a la Llotja de Barcelona va pujar un 39% i a Mercolleida el blat de moro per a pinso, un 55%.





Aquesta espiral alcista de preus de les primeres matèries, juntament amb l'increment dels costos energètics i dels fertilitzants, implica un tensionament del sector ramader català, el porcí, l'avícola i el boví.