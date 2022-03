Dóna a llum la dona ferida durant el bombardeig rus sobre l'hospital maternal d'Ucraïna

La blocaire ucraïnesa embarassada que va patir un atac aeri en un hospital ucraïnès i que va ser acusada públicament per Rússia de fingir les ferides ha donat a llum el seu nadó. Les imatges del rostre atordit i sagnat de Mariana Vishegirskaya es van tornar virals i van protagonitzar les portades de tots els diaris del món després que un avió bombarder rus bombardegés un hospital maternal a la ciutat portuària de Mariupol aquest dimecres.





Imatge compartida a Telegram





Funcionaris ucraïnesos han assegurat que tres civils, inclòs un nen, van morir al bombardeig, mentre que 17 empleats i pacients van resultar ferits i diversos van quedar atrapats sota la runa. Imatges verificades per les autoritats competents mostren edificis cremats i un enorme cràter fora de l'hospital.





Poques hores després del bombardeig, l'ambaixada de Rússia al Regne Unit va acusar la dona embarassada d'usar sang i brutícia falses i posar per a les fotos d'un famós propagandista . En una sèrie de tuits que compartien contingut sobre l'incident marcat amb una etiqueta vermella de “fals”. Afirmaven, sense aportar proves, que la sala de maternitat ja no estava operativa en aquell moment i que les tropes ucraïneses l'estaven utilitzant.





Anomenant-la com Marianna Podgurskaya, una publicació presentava imatges de la víctima posant amb productes de bellesa a Instagram i negant que estigués embarassada. No obstant, al mateix perfil es podien trobar fotos on sí que es veia la noia embarassada, igual que al perfil de la seva parella.





Divendres es van publicar fotos de Mariana amb el nadó, Veronika, i la seva parella Yuri. Se la podia veure vestint el mateix pijama amb taques blanques que feia servir quan escapava de les runes de la sala de maternitat, ajaguda en una petita habitació plena de caixes de cartró. Les piulades de l'ambaixada, que Twitter va eliminar per violar les seves regles, es van sumar a una onada d'afirmacions contradictòries dels funcionaris russos sobre l'incident.





El ministre de Relacions Exteriors de Putin, Sergei Lavrov, inicialment va defensar l'atac, al·legant que l'hospital era un objectiu legítim ja que havia estat buidat de pacients i ara estava sent utilitzat com a base per soldats ucraïnesos. Més tard, el Ministeri de Defensa de Rússia va negar que l'atac hagués tingut lloc i va afirmar que les dues explosions que van destruir l'edifici van ser causades per bombes col·locades deliberadament en una "provocació escenificada per incitar l'agitació antirussa a Occident".