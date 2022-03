Centres públics de primària i secundària faran vaga aquest 15 de març a Barcelona

Placa de la Conselleria d'Educació @ep





Les direccions dels centres públics de primària i secundària de Barcelona han consensuat fer vaga el 15 de març per reivindicar que "volen ser part de la presa de decisions que afecten el dia a dia", el primer dia en què els sindicats educatius han convocat aturades aquest mes.





En una carta adreçada a les famílies i consultada per Europa Press, asseguren que volen que "s'escoltin les necessitats dels centres per construir realment una escola pública inclusiva de qualitat", i han assenyalat que l'educació no s'improvisa.





Enumeren motius com el desplegament del decret d'escola inclusiva, en què "troben a faltar" recursos humans, materials i de formació ; recuperar i millorar les plantilles anteriors a les retallades; donar estabilitat a les plantilles; manca de planificació que veuen a la Conselleria, i la preocupació pel manteniment del model lingüístic.





També es refereixen a l'avenç del calendari escolar, que "genera nervis pel que suposa la planificació i organització del curs" i retreuen que no s'hagi consensuat, i lamenten que els nous currículums s'enviessin durant el que consideren el pitjor moment de gestió Covid del curs.









CARTA A CAMBRAY





En una altra carta adreçada al conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray , les direccions dels centres públics d'infantil, primària, secundària i d'educació especial assenyalen que valoren l'impuls cap a la transformació educativa, però subratllen que ha d'anar acompanyat de més recursos humans i econòmics.





Així mateix, veuen necessari que entre centres i departament hi hagi "una comunicació i confiança que es vegi reflectida a nivell social promovent una imatge de cohesió", per la qual cosa sol·liciten una reunió per compartir aquestes preocupacions i rebre respostes.





"Fa molt de temps que les direccions estem cansades d'assumir situacions complicades sense sentir la complicitat del departament. Ens agradaria revertir aquesta situació", han conclòs.

Aquestes missives arriben després que el conseller enviés als docents una altra en què, sense referir-se explícitament a la vaga, defensa l'avenç del calendari escolar i anuncia que el desplegament dels nous currículums es farà "amb flexibilitat durant els propers tres cursos" , entre altres aspectes.