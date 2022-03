Endometriosi: una malaltia que encara continua sent tabú

Dona que pateix endometriosi | @EP





Avui, 14 de març, se celebra el Dia Mundial de l'Endometriosi . Una malaltia que encara al segle XXI segueix sent ' tabú ' en moltes rotllanes pel fet que encara parlar de la menstruació femení no està del tot instaurat en l'esdevenir de la societat. L'endometriosi és una malaltia que afecta les dones i que es caracteritza per un dolor molt intens durant el període menstrual. Aquest patiment pot arribar a provocar infertilitat a la dona.





Segons estimacions oficials, l'endometriosi afecta entre el 10% i el 15% de les dones , més de dos milions a Espanya , 14 milions a Europa i 176 milions a tot el món. “ Es tracta d'una malaltia molt comuna que, tot i això, continua sent una desconeguda per a gran part de la societat –resumeix el doctor Julio Maset , metge de Cinfa- . Aquest desconeixement porta la dona a no saber identificar els seus símptomes, així com a normalitzar el dolor en comptes de buscar un diagnòstic i ajuda mèdica que ajudi a frenar-ne l'avenç".





Un dels greus problemes d'aquesta malaltia, malgrat que la pateixen milions de persones, és el desconeixement que hi ha sobre ella. Això provoca un diagnòstic tardà. I és que l' equip Interdisciplinar de l'Institut Dexeus de Barcelona el 2015 ja va denunciar que una dona triga una mitjana de set anys a ser diagnosticada d'endometriosi. De fet, alguns professionals eleven aquest temps en més de vuit anys i això “contribueix a augmentar el patiment físic i emocional experimentat per aquestes pacients”.





Diversos experts apunten que la contaminació ambiental pot ser un dels factors que provoquen endometriosi en les dones. De fet, la Societat Internacional d'Endocrinologia va fer una declaració sobre l'efecte d'alguns dels productes que hi ha a l'ambient i que són disruptors endocrins. L' American College of Obstettrician and Gynecologyst va donar suport a aquesta declaració i també va ser la mateixa Organització Mundial de la Salut la que l'any 2012 va fer una declaració sobre això.





Però com es combat l'Endometriosi? El Govern d'Espanya va elaborar una Guia d'atenció a les dones que pateixen endometriosi al Sistema Nacional de Salut per ajudar-les a suportar la malaltia. Segons experts en la matèria, s'aconsella, entre moltes altres mesures, mantenir la cafeïna a ratlla. El cafè i les begudes de cua contenen cafeïna, cosa que pot influir negativament sobre els símptomes de l'endometriosi. A més, cal intentar evitar altres tòxics com el tabac i l'alcohol. És fonamental fer activitats esportives amb regularitat. Tenir una rutina dexercici físic habitual ajuda a rebaixar els dolors daquesta malaltia. Un altre consell que apunten els experts és intentar reduir al màxim l'estrès ja que un ritme de vida inadequat i que es prolonga en el temps pot comportar un desequilibri hormonal. Si cal, cal fer tècniques de relaxació o respiració per combatre l'estrès.