Urkullu assegura que la situació d'Ucraïna genera una "economia de guerra" per l'increment dels preus

Íñigo Urkullu | ep





El Lehendakari, Iñigo Urkullu , ha afirmat que la invasió de Rússia a Ucraïna està generant una situació de " economia de guerra " a Espanya amb conseqüències "severes", ja que s'està produint un increment dels costos de producció per la pujada de preus de l'energia i les primeres matèries, i ha apostat per "redoblar l'esforç en eficiència energètica, adoptar decisions per flexibilitzar la transició energètica i accelerar la posada en marxa dels projectes d'energia alternativa com els parcs eòlics i l'hidrogen".





"Aquesta situació afecta especialment els sectors d'automoció, fosa i oil&gas; també la logística, el transport i el sector alimentari", ha destacat.





Per això, ha defensat que " aquest és el moment de redoblar l'esforç en eficiència energètica, adoptar decisions per flexibilitzar la transició energètica i accelerar la posada en marxa dels projectes d'energia alternativa com els parcs eòlics i l´hidrogen ".





A la situació d'"emergència energètica", ha advertit que se suma "la manca d'accés a matèries primeres bàsiques i necessàries, com el blat o el cereal, matèries que impactaran al primer sector i a la cadena d'alimentació internacional i local ".





"Transport, logística, energia, sector alimentari són part de l'activitat d'aquesta nova plataforma de l'empresa Lidl. Per això, reconeixem el compromís que suposa aquesta inversió i agraïm la presència de les i els responsables de l'empresa", ha insistit.