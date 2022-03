Guissona empadrona 105 refugiats ucraïnesos

Refugiats ucraïnesos a l'Ajuntament de Guissona





El municipi de Guissona (Lleida) ha empadronat 105 persones i ha superat els 7.500 habitants a causa de l'arribada de refugiats ucraïnesos que s'han anat empadronant els últims dies després de l'inici de l'atac rus.





Des del dimarts 1 de març fins aquest divendres, s'han registrat al padró municipal aquestes 105 persones provinents d'Ucraïna, entre les quals 44 menors, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





Predomina l'arribada de dones, ja que n'han arribat 79 davant de 26 homes, segons les dades facilitades pel consistori.





A més de mares que han vingut amb els seus fills i filles, s'han empadronat menors que tenien avis o germans grans vivint a la població lleidatana.





L'Ajuntament preveu que la població de Guissona vagi creixent durant els propers dies per l'arribada de refugiats per via terrestre, i especialment per l'arribada d'unes 70 persones prevista per aquest dissabte a la nit, que residiran a la mateixa població i localitats veïnes.