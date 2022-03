Declaren culpable un home de deixar morir la seva parella després de patir una pujada de sucre a Viladecans

Imatge de l'home acusat d'haver deixat morir la seva parella a Viladecans (Barcelona) el 2019 - TSJC







El jurat popular considera culpable un home de deixar morir d'hiperglucèmia la seva parella a Viladecans (Barcelona) el 2019, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un tuit.





Així mateix, han explicat que el jurat ha declarat culpable l'home per un delicte d'assassinat amb acarnissament a una persona vulnerable, quatre delictes de maltractaments i un delicte contra la intimitat.





El judici va començar el 28 de febrer, amb la constitució del jurat popular i la lectura dels escrits d'acusació, i el fiscal va explicar que l'acusat va iniciar una relació sentimental sense convivència amb la víctima el febrer del 2019, i que, “amb una freqüència que anava avançant segons passava el temps", presumptament li controlava el que feia, es mostrava gelós i possessiu.





L'abril del 2019, l'acusat "amb la finalitat d'afirmar la seva pretesa superioritat, el va agredir a la zona de les costelles" , i en diverses ocasions presumptament la va insultar i la va agredir.





Així doncs, l'acusat va anar generant un creixent sentiment d'inferioritat a la víctima, que es va aïllar de la seva família i amics al seu domicili, va deixar d'anar a treballar, i "es va esfondrar físicament i psicològicament".





" Es va despreocupar de la seva pròpia alimentació, així com de l'adequada cura de la diabetis tipus 1 que patia des de feia temps, i va consumir cocaïna abusivament ", va afegir, i va manifestar que va demanar ajuda a l'acusat.





L'acusat es va desplaçar fins a casa seva i, sabent que no estava bé i que la diabetis que patia exigia intervenció immediata, no va actuar "assumint les altes probabilitats que existien d'acabar-hi".





"ASSISTIR IMPASIBLE A UN DETERIORAMENT PROGRESSIU"





Presumptament, segons el relat del fiscal, durant cinc hores no va trucar a emergències i "va assistir impassible a un deteriorament progressiu i evident de la víctima" fins que va morir per una fallada multiorgànica causada per la hiperglucèmia.





Així, el fiscal demana presó permanent revisable per a l'acusat, i el magistrat haurà de dictar una sentència ferma.