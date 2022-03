ERC celebra la seva Conferència Nacional per reafirmar la seva aposta pel diàleg i allunyar-se de la via Puigdemont

ERC celebrarà aquest cap de setmana una Conferència Nacional en què aprovarà la nova ponència política, que actualitza l'estratègia dels republicans reforçant la via negociada amb l'Estat per solucionar el conflicte català, distanciant-se de l'estratègia de Carles Puigdemont o Junts. Tot i això, planteja el "desbordament democràtic" i la desobediència si falla la taula de diàleg amb el Govern central.





Pere Aragonès @ep





La Conferència es farà a La Farga de L'Hospitalet de Llobregat, el mateix escenari on el juliol de 2018 ERC va fer la seva última Conferència d'aquest tipus que va servir per consagrar el seu gir estratègic cap al diàleg i el seu full de ruta dirigit a ampliar la base de l'independentisme.





Dissabte comptarà amb la intervenció del president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès , que inicialment havia de pronunciar el seu discurs diumenge però finalment aquell dia anirà a la Conferència de Presidents a La Palma, i de la secretària general, Marta Rovira , des de Ginebra (Suïssa).





També hi haurà dues taules rodones a porta tancada, una sobre resolució de conflictes amb el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, i el president del Sinn Féin, Declan Kearney, i una altra sobre "transformacions republicanes", i diumenge es votarà la ponència política després que l'exposi la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, i el líder republicà, Oriol Junqueras, donarà el discurs de cloenda.





NO CONCRETA LES ALTERNATIVES





La ponència, que ha coordinat l'exconseller i actual vicesecretari general de prospectiva i Agenda 2030 d'ERC, Raül Romeva, i que porta per títol 'Escrivim el futur republicà' (Escrivim el futur republicà), fixa l'estratègia dels republicans consolidant l'aposta per la taula de diàleg sense cap canvi substancial en la direcció que han seguit els darrers anys.





A més de cridar a la mobilització de la ciutadania per contribuir a pressionar el Govern en la resolució del conflicte, el document argumenta la necessitat de "mantenir el treball constant per construir alternatives democràtiques per afrontar l'embat democràtic" , seguint la línia que va obrir Aragonès a el seu discurs de Nadal, en què va avisar que s'havien de començar a preparar altres vies si la negociació fracassa.





Així, ERC planteja la desobediència política i social i les "accions de desbordament democràtic" com a possibles alternatives per aconseguir un referèndum, encara que no concreta com s'han de dur a terme ni en què han de consistir, igual que tampoc detalla en quin moment ERC donarà per fracassada la taula de diàleg.





" No renunciem ni renunciarem a cap instrument democràtic que ens permeti decidir el nostre futur col·lectiu per arribar a la república catalana , des d'accions de desobediència política i social fins a accions de desbordament democràtic per fer possible el dret a l'autodeterminació", afirma la ponència, que rebutja posar dates fixes i fulls de ruta inamovibles.





EXHIBICIÓ DE FORTALESA





Amb aquesta Conferència, els republicans busquen fer una demostració de fortalesa del partit en un moment en què posseeixen la Presidència de la Generalitat, són determinants al Congrés i són un dels principals partits a nivell municipal, per la qual cosa volen visibilitzar que han guanyat poder i pes polític des de la seva darrera Conferència de 2018.





Fonts republicanes han defensat que es vol mostrar la "seguretat" de la formació en la seva estratègia, davant les crítiques constants de Junts i la CUP a la taula de diàleg i els obstacles que creuen que posa el PSOE a la negociació, i també a la seva voluntat de governar al dia a dia.





També serà el primer gran acte amb la militància després de la pandèmia del coronavirus i després de la sortida de Junqueras de la presó amb l'indult, de manera que es mostrarà la 'bicefàlia' entre el president d'ERC --Junqueras-- i el president de la Generalitat -Aragonès--, a més que volen reivindicar que la seva secretària general --Marta Rovira-- segueix a l'"exili".





COHESIÓ INTERNA





Amb aquesta Conferència, ERC vol exhibir la cohesió interna del partit, ja que previsiblement la ponència s'aprovarà amb una àmplia majoria i, de fet, arriba sense cap esmena parcial viva.





Després del debat del document entre la militància i els òrgans territorials, es van presentar 512 esmenes, de les quals 61 es van acceptar literalment, 380 es van transaccionar, 11 van decaure per qüestions de forma i 59 van ser retirades, de manera que se n'han incorporat més de 400. esmenes al text definitiu.





El sector crític d'ERC anomenat Col·lectiu Primer d'Octubre va presentar una esmena a la totalitat a l'estratègia del partit però es va rebutjar de manera àmplia a tots els congressos territorials, però a la Conferència se'n votarà una que es va presentar a la federació de la ' Catalunya nord' perquè en aquest territori s'estan reestructurant els òrgans del partit i no s'ha pogut debatre, així que es votarà directament al plenari.





Una de les esmenes que s'han incorporat al document defensa la necessitat de treballar en la construcció d'"espais de sobirania" en paral·lel al procés de negociació amb el Govern , però fonts del partit han assegurat que les esmenes no han tingut una afectació rellevant a l'estratègia independentista i l'aposta pel diàleg, sinó que la majoria són sobre qüestions sectorials.





I és que la ponència també planteja la necessitat que hi hagi un "bon govern" des de la Generalitat per impulsar les millors polítiques per a la ciutadania, situa els objectius estratègics que volen assolir abans del 2030, en qüestions com el reforç de l'estat del benestar i la lluita contra el canvi climàtic, i també fixa l'horitzó per a la dècada del 2040.





D'aquesta manera, els àmbits de medi ambient i energia són els que han tingut un nombre més gran d'esmenes, per la qual cosa el partit creu que el posicionament ecologista d'ERC ha quedat reforçat, mentre que també n'hi ha hagut moltes sobre la política territorial per reafirmar el concepte de la "Catalunya sencera".