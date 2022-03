Les agressions a personal mèdic de Tarragona van augmentar un 154% el 2021

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, imatges d'arxiu @ep





El Col·legi de Metges de Tarragona (Comt) ha alertat aquest divendres que les agressions a metges a la província van experimentar el 2021 un "augment preocupant" del 154%: van passar de 57 el 2020 a 145 l'últim any, ha informat el col·legi en un comunicat.





Per sexes, les metgesses són les que van patir un nombre més gran d'agressions: 110 enfront de 35 a metges, cosa que representa un increment del 205% i del 66% respectivament, en comparació amb les xifres del 2020, quan 36 mèdiques i 21 metges van ser agredits.





L'atenció primària és el nivell assistencial en què es va detectar el nombre més gran d'agressions (28 a metges i 64 a mèdiques); l'àmbit hospitalari se situa en segon lloc (cinc de metges i 36 de mèdiques); i en tercer lloc se situen les urgències hospitalàries i de latenció primària, amb vuit agressions a professionals.









TIPUS D'AGRESSIÓ









Quant al tipus d'agressions, les amenaces i coaccions van ser el tipus d'agressió més detectada, amb 82, 64 patides per mèdiques.





A més, es van comptabilitzar 54 insults o vexacions, amb 15 a homes i 39 a dones, i 14 agressions amb lesions, dues de les quals van anar a metges, mentre que les altres 12 van anar a mèdiques.





El col·legi ha recordat que a la seva pàgina web hi ha un apartat per denunciar agressions a través d'un formulari: el Comt assignarà un lletrat per formalitzar la denúncia i fins i tot pot decidir “personar-se en el procediment judicial, assistint fins a la finalització del procés amb sentència ferma ".