Red.es lliura gairebé mig milió d'equips informàtics a centres educatius d'Espanya

Red.es ha completat el lliurament de més de 430.000 equips informàtics amb connectivitat a Internet a centres educatius de tot Espanya , segons ha informat en un comunicat, en què ha detallat que la iniciativa ha tingut un pressupost proper als 230 milions d'euros .





En concret, l'entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital , a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial , ha completat el lliurament d'aquests equips a la totalitat de comunitats i ciutats autònomes inscrites al programa ' Educa a Digital '.





A través d'aquest programa s'han lliurat 437.113 equips informàtics amb connectivitat que faciliten l'educació digital, tant des de casa com de forma presencial, a l'alumnat de famílies en situació de risc, matriculats a centres educatius sostinguts amb fons públics de tot el territori nacional .





L'actuació ha comptat amb un pressupost global de gairebé 230 milions d'euros, dels quals Red.es ha aportat 185,6 milions a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) . La resta ha estat aportada per les comunitats i ciutats autònomes adherides al programa.

El nombre més gran d'equips i d'inversió desplegats s'ha produït a Andalusia , amb una inversió de 100 milions i 175.839 equips. A aquesta comunitat li han seguit la Comunitat Valenciana, amb 26,36 milions i 50.908 equips; i Catalunya , amb més de 21 milions i 36.473 equips.





Red.es ha explicat que s'ha anat adaptant a les necessitats de les diferents comunitats i ciutats autònomes, quant a finançament, nombre d'equips i característiques dels mateixos, ja que s'han posat a disposició cinc possibles solucions del lloc educatiu al llar, que són lordinador portàtil bàsic, ordinador convertible, portàtil avançat, tablets i chromebooks. L?entitat també ha tingut en compte la distribució de l?equipament i els temps de tramitació interna.





El programa ' Educa en Digital ' va ser aprovat pel Consell de Ministres el 16 de juny de 2020 per dotar els centres educatius d'equips en connectivitat fiable i de qualitat perquè puguin ser prestats i posats a disposició dels estudiants que no disposin de aquest equipament per poder accedir a l'educació amb mitjans digitals, tant a la llar com al centre educatiu mateix.