La Unió Europea i el G7 plantegen suspendre les relacions comercials de Rússia amb el Banc Mundial i l'FMI

El G7 i la UE treballen per suspendre els drets de Rússia com a membre en institucions financeres multilaterals com el FMI i el Banc Mundial , per la qual cosa no podria obtenir més préstecs ni beneficis d'aquestes institucions. A més, han anunciat aquest divendres els seus plans per posar fi al seu tracte comercial favorable a Rússia , fet que obriria la porta a la possible imposició d'aranzels a Moscou com a represàlia per la seva invasió a Ucraïna.





El G7 va emetre un comunicat que va ser distribuït per la Casa Blanca a Washington i el mateix president nord-americà, Jose Biden , confirmarà la decisió avançada dijous de posar fi a la seva aliança comercial amb Rússia . "Ens assegurarem que els productes de les companyies russes no reben un tracte comercial favorable a les nostres economies", van anunciar en un comunicat els líders del G7 , que està integrat pels Estats Units, Alemanya, Canadà, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit.





En el cas dels EUA , la fi de l'aliança comercial amb Rússia significarà que es prohibirà la importació de vodka, diamants, peix i marisc procedents d'aquest país, va explicar Biden .

Per part seva, el G7 negarà a Rússia l'estatus de “nació més afavorida” als seus mercats, revocant “importants beneficis” en el marc de l' Organització Mundial del Comerç (OMC).





A més, el G7 va anunciar que està treballant per tancar a Rússia qualsevol font de finançament procedent d'institucions financeres internacionals com el Fons Monetari Internacional (FMI) , el Banc Mundial (BM) i el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (BERD) . " Rússia no pot violar greument el dret internacional i beneficiar-se de ser part de l'ordre econòmic internacional", van afirmar els països del G7 .





Les set nacions es van comprometre a continuar pressionant els oligarques russos propers al president rus, Vladímir Putin , i van avisar que estan "llistes" per imposar més sancions per privar Rússia dels fons econòmics que necessita per a la guerra a Ucraïna . Sobre això, el G7 va avançar que seguirà limitant la capacitat de Rússia i especialment de les seves elits per accedir a nou capital o fer inversions al mercat internacional. "Les elits que sostenen la maquinària de guerra de Putin ja no es podran beneficiar d'aquest sistema i continuar malbaratant els recursos del poble rus", va manifestar el grup.