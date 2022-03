Lambán acusa la Generalitat de 'dinamitar' la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030

Javier Lambán, president del Govern d'Aragó | @EP





El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán , ha criticat aquest divendres "que l'independentisme català hagi dinamitat la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 amb la seva decisió unilateral de nomenar la fins ara presidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i exesquiadora olímpica, Mònica Bosch, nova coordinadora del projecte olímpic”.





" Aragó ha esgotat la seva paciència amb els independentistes", ha sentenciat Lambán , que ha acusat l'independentisme català de ser "intolerant, supremacista i excloent" i d'"arruïnar i boicotejar" una oportunitat històrica de desenvolupament per al Pirineu en conjunt.

"Ens sembla inacceptable i hauran de rendir comptes", ha exigit el cap de l'Executiu aragonès, que ha assegurat que han "incomplit flagrantment les condicions establertes pel Comitè Olímpic Espanyol ".





Per això, ha instat el Govern central a adoptar una decisió definitiva: "Amb les condicions que està plantejant la Generalitat de Catalunya , no hi haurà Jocs", ha advertit Lambán , que s'ha posat en contacte aquest divendres a la tarda amb el president del COE, Alexandre Blanco.





"Aragó podria presentar una candidatura tan potent o més que la de Catalunya , però sempre hem entès que aquesta era una candidatura d' Espanya liderada pel COE en igualtat de condicions i mai no hem supeditat l'interès general d' Espanya al manteniment d'ideologies caduques, de nacionalismes excloents que tan demolidors estan resultant en el conjunt de la UE ”, ha dit.