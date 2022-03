Balkanatolia, un nou continent que hauria pogut ser la porta d'entrada entre Àsia i Europa

Inframund tectònic de l'Antàrtida | @EP





Investigadors han descobert un continent nou que va existir fa uns 40 milions d'anys. Enclavat entre Europa, Àfrica i Àsia , podria haver estat el camí perquè els mamífers asiàtics colonitzessin el sud d'europea. Els investigadors han denominat aquest nou continent com Balkanatolia . Segons expliquen els experts, es va convertir en una porta d'entrada entre Àsia i Europa quan el nivell del mar va baixar i es va formar un pont terrestre fa uns 34 milions d'anys.





"Encara no es comprèn bé quan i com va arribar la primera onada de mamífers asiàtics al sud-est d'Europa", va explicar el paleogeòleg Alexis Licht , amb els seus companys en aquest estudi. Tot i això, els resultats van ser impactants per al desenvolupament de la humanitat.









Fa uns 34 milions d'anys, al final de l'època de l' Eocè , un gran nombre de mamífers nadius van desaparèixer d' Europa Occidental quan van sorgir nous d'origen asiàtics, en el que es va considerar un esdeveniment d'extinció sobtat que ara és conegut com a Gran Coupure . Tot i això, les recents troballes de fòssils als Balcans han alterat aquesta línia de temps i van apuntar cap a una bioregió que els especialistes qualifiquen de peculiar. Aquesta àrea descoberta podria haver permès als mamífers asiàtics colonitzar el sud - est d' Europa entre 5 i 10 milions d' anys abans que passés el Gran Coupure .









Fa uns 50 milions d'anys Balkanatolia era un arxipèlag aïllat, separat dels continents veïns. Hi prosperava una col·lecció única d'animals diferents dels d' Europa i l'est d' Àsia , segons va trobar l'anàlisi. Després, una combinació de la caiguda del nivell del mar, el creixement de les capes de gel antàrtiques i els canvis tectònics van connectar el continent Balkanatolia amb Europa Occidental , fa uns 40 o 34 milions d'anys, segons van calcular els científics.