José Antonio Abellán perd la demanda contra COPE pels concerts solidaris

Entrada de l´Audiència Provincial de Madrid | @EP





L' Audiència Provincial de Madrid ha donat la raó a COPE respecte a la demanda interposada per José Antonio Abellán , expressentador de la Cadena 100 i antic cap d'esports de COPE , denunciant presumptes desviacions dels diners de les donacions de concerts solidaris. L' Audiència ratifica així les actuacions de sobreseïment i arxiu que va dictar el jutjat d'instrucció 51 en què assenyalava que l'emissora va donar a causes benèfiques tots els diners dels concerts 'La noche de Cadena 100' i 'Cadena 100 Per Ellas'.





És més, confirma que l'emissora musical va anar més enllà dels seus compromisos oficial i va donar 433.169 euros extres a causes socials entre els anys 2010 i 2019 . exactament 273.305 euros per sobre dels termes acordats inicialment entre el 2010 i el 2019”. En el cas de ' Cadena 100 Per Elles ', assenyala que la quantitat oferta per sobre del compromís inicial va ser un total de 159.864 euros en total durant el període 2013-2019.





L'escrit judicial conclou que COPE , companyia a què pertany Cadena 100 , “ha destinat el 100% del resultat directe en cas de benefici i tres euros per entrada cobrada en cas de pèrdua”. Per això els beneficis íntegres dels concerts van ser destinats a Unides i l' Associació Espanyola Contra el Càncer.





Tant ' La Nit de Cadena 100 ' com ' Cadena 100 Per Elles ' són dues cites culturals dins del panorama cultural espanyol. Al llarg dels darrers anys, referents de primera categoria, com Melendi, Malú, Pablo López o Rozalén , han actuat per a aquestes ocasions.