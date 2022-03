Teresa Ribera planteja intervenir el mercat elèctric al marge d'Europa 'si no hi ha resposta a temps'

Teresa Ribera, vicepresident tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern | @EP





La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern, Teresa Ribera , ha assegurat que “el desacoblament entre el preu del gas i el funcionament del mercat elèctric es veurà a l'abril”. En una entrevista al diari ' El Periódico ' publicada aquest dissabte, ha explicat que el preu es desvincularà en la mesura que el Consell Europeu , que es reunirà el 24 i 25 de març, "respatlli aquesta separació".





Ha explicat que és una possibilitat que el Govern fixi un preu màxim al mercat elèctric o un preu màxim al gas natural quan faci ofertes al mercat elèctric, i que s'estan avaluant les diferents alternatives. Per a ella, una altra possibilitat és retirar "definitivament el gas del mercat elèctric i que es construeixi un sistema molt més complicat en què cada tecnologia es retribueix d'acord amb els costos i la rendibilitat".





"En la mesura que ha de ser una cosa urgent serà una cosa temporal. Una altra cosa és que quan l' Agència de Reguladors Energètics europeus (ACER) presenti les seves recomanacions a l'abril probablement doni lloc a l'obertura d'un debat sobre com fer evolucionar el mercat elèctric per als propers anys a Europa ”, ha defensat.





En aquest sentit, ha advertit que aquest "serà un debat assossegat, sobre una evolució i una transformació regulatòria en profunditat", i avisa que ara el que és necessari és actuar per poder corregir la pujada de preus registrada les últimes setmanes.



Preguntada per si el Govern intervindrà el mercat sense permís de Brussel·les , ha dit que si bé l'aposta responsable és aconseguir que hi hagi un acord unànime, l' Executiu de Pedro Sánchez “sap quins són els límits de la seva societat i de la seva economia i si no hi ha resposta a temps” hauria de plantar actuar al marge d' Europa . "No ens podem permetre el luxe que la indústria tanqui com a conseqüència d'una falta de reacció per part dels reguladors. Necessitem intervenir-hi molt ràpidament", ha afegit.