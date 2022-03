Catalunya confirma que baixen els hospitalitzats i els pacients ingressats a UCI per Covid

Sanitària manejant una dosi de la vacuna contra el COVID-19 | @EP





Catalunya ha registrat fins aquest dissabte 2.454.867 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, 2.371.808 amb una prova PCR o test d'antígens, 8.164 casos més que al recompte de dijous, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la pàgina web.





El total de morts des de l'inici de la pandèmia és de 26.746, 32 més que al recompte anterior: són 16.896 a hospital o centre sanitari, 4.736 a residència, 1.355 a domicili i 3.759 que no són classificables per falta d'informació. Pel que fa als pacients ingressats actualment, hi ha 1.042 persones hospitalitzades, 10 menys que a l'últim recompte.





Un total de 138 pacients es troben ingressats en unitats de cures intensives ( UCI ) de centres públics i privats, 18 menys que en el darrer recompte: 106 necessiten ventilació invasiva ( intubació ), 13 requereixen oxigenació per membrana extracorpòria ( ECMO ), i 19 , suport sense intubació.





La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) puja a 1,03 i el percentatge de positivitat dels tests d'antígens i PCR se situa en 11,39%, mentre que la incidència acumulada en els darrers 14 dies és de 648,81 per cada 100.000 habitants i la mitjana dedat dels casos confirmats és de 38,75 anys. La taxa del risc de rebrot ha baixat: dijous se situava a 660 i 48 hores després està a 643.





Pel que fa a la vacunació, Catalunya ha administrat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a un total de 6.486.779 persones des que va començar la campanya de vacunació, dels quals 6.322.106 ja tenen la pauta completa, i n'hi ha 3.266.469 immunitzats amb tercera dosi.

En percentatges, el 81,7% de la població catalana està vacunada com a mínim amb una dosi de la vacuna, mentre que un 79% ja té la pauta completa de la vacunació.