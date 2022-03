Aragonès avisa que Catalunya només avançarà si amplia suports

Pere Aragonès, president de la Generalitat | @EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha avisat aquest dissabte que Catalunya no avançarà amb “per art de màgia” sinó ampliant suports i amb capacitat de sumar des de la pluralitat i la diversitat.





"Un país no avança amb proclames buides, no avança amb consignes en pancartes i frases enginyoses. No avança per art de màgia, un país avança a partir de la realitat que ens envolta i com la transformem", ha defensat en la seva intervenció a la Conferència Nacional d'ERC que se celebra aquest cap de setmana a la Farga de L'Hospitalet de Llobregat.





Aragonès també ha cridat a "replicar" la victòria independentista de les eleccions catalanes del 14 de febrer del 2021 a les eleccions municipals de l'any que ve i ha confiat que el líder d' ERC a l' Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall , aconseguirà l'Alcaldia de la capital catalana.