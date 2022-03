Desmantellat un grup criminal que es dedicava a robar en vehicles aparcats a Barcelona

Objectes sostreigs de diferents robatoris a aparcaments de Barcelona | @ep





Els Mossos d'Esquadra de Barcelona , juntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona , han detingut cinc persones per presumptament cometre més de 40 robatoris amb força en vehicles estacionats en aparcaments de pagament de la capital catalana. Segons un comunicat dels Mossos aquest dissabte, un dels detinguts ha ingressat a la presó ia la resta se'ls ha retirat el passaport i prohibit l'entrada a aparcaments de la ciutat.





Un dels detinguts és un menor que no té cap relació familiar amb el presumpte grup desarticulat, i que ha ingressat en un centre de protecció per ordre de la Fiscalia .

Els detinguts, juntament amb dues persones més que van ser detingudes fa dues setmanes i van ingressar a la presó, integraven un presumpte grup criminal "molt actiu" i sumen un total de 115 antecedents. Els presumptes lladres "no dubtaven a utilitzar la violència i la intimidació" si eren detectats i trencaven les finestres per accedir als vehicles.





A l'operatiu policial efectuat el 9 de març també es van realitzar tres entrades i registres Santa Coloma de Gramanet i Badalona i es van recuperar "multitud d'objectes sostrets" als robatoris: telèfons mòbils, ordinadors, maletes de turistes plenes de roba i documentació personal, material mèdic i més de 4.000 euros en efectiu.





També es van detenir tres persones que tenien ordres pendents de detenció i que no estan relacionades amb el presumpte grup criminal. La investigació s'"emmarca en un canvi d'estratègia policial" que coordina un equip de treball integrat per agents dels dos cossos policials i que ha permès revertir la tendència a l'alça d'aquest tipus de robatoris: entre el primer trimestre d'aquest any i l'anterior s'han passat de 1.700 fets delictius a 443.