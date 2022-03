Activat el pla Inuncat per fort onatge previst per a aquest cap de setmana a Catalunya

Pla Inuncat activat per fort onatge a Catalunya | @EP



Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte l'alerta del pla Inuncat davant l'episodi de fort onatge previst per a aquest cap de setmana al litoral català, amb especial afectació al litoral nord. La mala mar afectarà des de dissabte a la costa de l' Empordà , on les onades podran superar els 4 metres; amb el pas de les hores, el temporal s'anirà estenent pel litoral central i diumenge a la matinada ja afectarà tota la costa de Catalunya , informa Protecció Civil en un comunicat.









Les onades podran superar els 2,5 metres al litoral central i sud i seran superiors als 4 metres al nord, per la qual cosa Protecció Civil ha recomanat als ajuntaments costaners el tancament dels accessos a espigons, esculleres” i altres punts perillosos". Davant el pronòstic meteorològic, Protecció Civil demana extremar les precaucions al front marítim i en les activitats que es facin a prop de la costa, i demana evitar anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades per no posar-se en perill.





El Servei Meteorològic de Catalunya (Smc) ha emès un avís d'acumulació de pluja a la comarca de l' Alt Empordà , es podran acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

De cara a dilluns, està previst que el temporal marítim es mantingui encara intens i s'hi afegeixi un episodi de fort vent a tot Catalunya , menys al terç nord.