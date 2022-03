Cs exigeix a Sánchez que "doni la cara" sobre la negativa de Catalunya de compartir candidatura amb Aragó pels JJ.OO d'hivern 2030

Daniel Pérez Calvo, coordinador de Cs a Aragó i portaus a Les Corts | @EP





El coordinador de Cs a Aragó i portaveu a les Corts, Daniel Pérez Calvo , ha explicat que el seu grup parlamentari al Congrés dels Diputats presentarà diverses iniciatives perquè el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez , "doni la cara" i expliqueu si coneixia la intenció de la Generalitat de Catalunya de treballar el projecte per als Jocs Olímpics d'Hivern de 2030 en solitari.





En roda de premsa aquest dissabte, Pérez Calvo ha reconegut que "no l'ha sorprès" la postura dels "independentistes" després que aquest divendres es conegués que la Generalitat catalana havia pres la decisió de manera unilateral de nomenar la fins ara presidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i exesquiadora olímpica, Mònica Bosch , nova coordinadora del projecte olímpic.





Des del primer moment, ha dit Calvo , “no ens hem cregut que el govern de la Generalitat estigués per la tasca de facilitar una convocatòria conjunta en peus d'igualtat amb Aragó ”. Per al líder de Cs regional, Aragó "ha fet el que havia de fer, ha actuat amb maduresa política, amb altura de mires, amb visió d'estat, tractant que aquesta candidatura que tirés endavant, sota la batuta del Comitè Olímpic Espanyol " . Qui ha actuat “de manera tramposa i deslleial, com fan sempre, ha estat el govern de la Generalitat de Catalunya ”, ha apuntat.





"Ells aquests jocs no els volen per res, a ells els aterra col·locar al Pirineu català banderes espanyoles o que soni l'himne d' Espanya ", ha criticat Pérez Calvo.

Per això, el coordinador de la formació liberal a Aragó s'ha preguntat si quan Pedro Sánchez va visitar el president d' Aragó, Javier Lambán , el 16 de setembre passat per anunciar una candidatura conjunta, en igualtat de condicions, entre les dues comunitats sabia de les intencions de la Generalitat : "¿Ha estat ell, Pedro Sánchez , enganyat per Pere Aragonès o ell està enganyant en aquell moment Lambán i tots els aragonesos?".