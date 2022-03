Carrizosa demana a Sánchez que 'faci fora Podem del Govern per no estar condicionat per un partit populista'

Carlos Carrizosa, líder de Cs a Catalunya | @EP





El líder de Cs a Catalunya , Carlos Carrizosa , ha criticat els pactes PSOE-Podem al Govern central i PP-Vox a Castella i Lleó , i ha acusat socialistes i populars de regalar "la governabilitat d'Espanya als populistes".





Així ho ha dit aquest dissabte en declaracions a Lleida , acompanyat per la regidora de Cs a la capital lleidatana, Maria Burrel , on ha criticat que el pacte de PP i Vox a Castella i Lleó suposi "canviar d'un govern moderat a un altre amb populistes , donant-los entrada per primera vegada".





"El problema a Espanya és el bipartidisme, que és incapaç de pactar entre ells. El que volem és una democràcia molt més centrada, amb grans acords per garantir-ne la governabilitat", ha afegit. En referir-se a la crisi d' Ucraïna , ha dit que Cs és el partit més defensor dels valors fundacionals de la Unió Europea , i ha acusat textualment a Podem de " amagar els espanyols per donar suport a la claudicació d' Ucraïna " .





Davant d'aquesta situació, ha afirmat que "hi ha alternatives, que és que Sánchez faci fora Podem del Govern i que no estigui condicionat per un partit populista", cosa que segons ell permetrà formar coalicions més centrades, diu, i amb cabuda per a socialdemòcrates, conservadors i liberals.





Carrizosa , d'altra banda, també ha volgut celebrar que el Congrés hagi aprovat per unanimitat aquesta setmana tramitar la Llei de l'ELA , una proposta de Cs perquè "era necessari que per part de les administracions públiques hi hagués un compromís d'atendre degudament aquests pacients" . Segons les seves dades, a Espanya hi ha actualment 700 persones que pateixen la malaltia, i cada any se'n diagnostiquen 150 més.