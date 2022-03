Aragonès rectifica i acudirà aquest diumenge a la seva primera Conferència de Presidents a La Palma

Pedro Sánchez, president del Govern i Pere aragonès, president de la Generalitat | @EP





El president de la Generalitat , Pere Aragonès , participarà aquest diumenge a la seva primera Conferència de Presidents autonòmics presencial a l'illa de La Palma en què demanarà que s'arribin a acords ia concrecions en la coordinació de refugiats ucraïnesos, s'adoptin mesures per fer front a l'augment de preus energètics i es creu un fons específic davant les despeses que poden provocar les conseqüències de la guerra a Ucraïna .





Aragonès ha decidit assistir a aquesta trobada per la situació "excepcional" d' Ucraïna i els efectes que pot provocar, malgrat que havia rebutjat participar a la Conferència de Presidents que en un inici s'havia de celebrar el 25 de febrer i que finalment es va cancel·lar per l'esclat del conflicte bèl·lic.





Aquesta serà la primera vegada que el cap de l' Executiu català acudeixi presencialment a una Conferència de Presidents , ja que l'única en què ha participat va ser de manera telemàtica al desembre perquè va ser monogràfica sobre la pandèmia del coronavirus. Des de fa anys, els presidents de la Generalitat han rebutjat assistir a les Conferències de Presidents , una tendència que s'ha mantingut excepte quan aquestes trobades s'han centrat únicament en temes extraordinaris com la pandèmia del coronavirus o la guerra d' Ucraïna en aquesta ocasió.





De fet, l' expresident Quim Torra va participar de manera telemàtica en diverses d'aquestes reunions sobre el Covid-19 , igual que va fer Aragonès al desembre, però no han estat a cap ordinària que tracti altres assumptes i fonts de la Presidència de la Generalitat . recalcat que la decisió de participar en aquesta ocasió no estableix un precedent per al futur.





Tot i que participi a la reunió amb la resta de presidents autonòmics, Aragonès no viatjarà a La Palma fins diumenge al matí, per la qual cosa no estarà a l'acte d'homenatge a l'illa per l'erupció del volcà, encara que el cap del Executiu català va contactar fa setmanes amb el president canari, Ángel Víctor Torres , per explicar-li la seva absència i expressar-li la solidaritat.





Tampoc participarà a la recepció al Rei Felip VI abans de la Conferència de Presidents autonòmics, sinó que anirà directament a la reunió, igual que fa habitualment en els actes en què coincideix amb el monarca però no és al besamanos.