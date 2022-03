Conesa pren possessió del seu càrrec com a nou bisbe de Solsona

Francesc Conesa, nou bisbe de Solsona | @EP





El nou bisbe de Solsona, Francesc Conesa , ha pres possessió del càrrec aquest dissabte i ha defensat que “caldrà renovar estructures i reformar molts elements de l'Església”, i ha demanat a la comunitat no tenir por. Així ho ha dit aquest dissabte durant la celebració de l'inici del seu ministeri episcopal a la catedral de Solsona , en una missa on han assistit les autoritats locals.





Conesa ha subratllat la missió evangelitzadora de l' Església , que ha dit que ha de ser “de portes obertes, sempre disposada a acollir però també a sortir als carrers per comunicar el gaudi de creure en Jesucrist”. Segons ell, "són molts els homes i les dones els cors dels quals no han estat tocats per la gràcia i transformats per la fe en Jesús".





A més, ha cridat a augmentar la participació dels fidels a la vida de l' Església ia "caminar units, els uns al costat dels altres, de manera sinodal". El bisbe ha explicat que arriba "carregat d'il·lusió per continuar l'anunci de Jesucrist" i que se sent reconfortat per les pregàries de la comunitat.