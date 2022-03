Més d'1,6 milions de refugiats ucraïnesos han arribat a Polònia des que va començar la invasió

Famílies ucraïneses a la frontera de Polònia | @EP





La Guàrdia Fronterera polonesa ha confirmat aquest dissabte que 1,6 milions d'ucraïnesos han creuat la frontera des que va començar la invasió russa. "Des del 24 de febrer han arribat d'Ucraïna a Polònia aproximadament 1.596.000 persones", segons ha fet saber al seu compte de Twitter.













Al llarg de divendres van creuar la frontera uns 76.200 refugiats. Des d'aquesta passada mitjanit, la Guàrdia Fronterera ha constatat l'arribada de 44.700 persones, una mica menys que ahir a aquestes hores. Polònia s'ha convertit en la principal destinació dels gairebé 2,6 milions de refugiats que han abandonat Ucraïna des que van començar les hostilitats, segons les xifres que ha publicat aquest passat divendres l'agència de les Nacions Unides per als Refugiats, ACNUR.





D'altra banda, aquest dissabte la companyia estatal de trens alemanys, Deutsche Bahn, estima que uns 100.000 refugiats procedents d'Ucraïna hauran fet ús de l'oferta gratuïta de viatges a d'Alemanya i amb rumb a països limítrofs.





Els refugiats es dirigeixen principalment a les grans ciutats alemanyes, com Munic, Berlín, Colònia, Frankfurt, Hamburg i Bremen, i molts ucraïnesos també fan servir el bitllet per viatjar a França, Suïssa i els Països Baixos.





"Tots estem molt commoguts per les tràgiques notícies i les dramàtiques imatges d'Ucraïna", va comentar el director general de Deutsche Bahn, Richard Lutz, durant una visita a Korczowa, a la frontera entre Polònia i Ucraïna.





Els refugiats ucraïnesos poden fer servir els trens internacionals de llarga distància per viatjar des de Polònia, Àustria i la República Txeca a Alemanya. En el tram fins a Berlín, Dresden, Nuremberg i Munic no necessiten un bitllet.





Per continuar el viatge a Alemanya, existeix el bitllet gratuït "helpukraine", que els refugiats d'Ucraïna poden obtenir a tots els centres de viatges i agències de Deutsche Bahn. Aquest bitllet és vàlid per a viatges de llarga distància i locals a qualsevol estació de destinació a tot Alemanya, però també per a viatges a països europeus com ara França, els Països Baixos i Suïssa.