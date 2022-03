Lambán exigeix a Catalunya que deixi clara la seva posició sobre els JJ.OO d'Hivern 2030

Javier Lambán, president del Govern d'Aragó | @EP







El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán , ha sol·licitat al Comitè Olímpic Espanyol i al Govern d'Espanya que exigeixin a la Generalitat de Catalunya "posar les cartes sobre la taula" i que deixin clara la seva posició pel que fa al projecte dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.





Lambán ha fet aquestes declaracions aquest dissabte abans de participar a Santa Cruz de La Palma a l' Actor d'Homenatge a l'Exemplaritat del Poble de Palma , en suport als habitants de l'illa que han patit l'erupció del volcà Cimera Vella . En aquest esdeveniment també hi participen la resta de presidents autonòmics, el president del Govern, Pedro Sánchez, i Sa Majestats els Reis d'Espanya.





Aquest divendres el líder de l' Executiu aragonès lamentava que "l'independentisme català hagi dinamitat la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030 amb la seva decisió unilateral de nomenar la fins ara presidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i exesquiadora olímpica, Mònica Bosch, nova coordinadora del projecte olímpic ”.





En aquest sentit, ha assegurat que les "regles del joc" són "clares" i que només hi haurà candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern per al 2030 si el projecte és conjunt, dret d'igualtat, entre Catalunya i Aragó , tal com sol·licita el COE .





"La nostra paciència s'ha satisfet", ha assegurat Lambán , que ha subratllat que cal que ambdues comunitats autònomes "deixem clares les nostres posicions i si la Generalitat segueix insistint en aquest pertinaç menyspreu cap a Aragó , nosaltres posarem la nostra pròpia alternativa".





Per a l' Executiu de Lambán , la cita olímpica és "un tren que potser si ho deixem passar, no torni més", per això, des de les institucions aragoneses es té "clara" l'aposta per aquest esdeveniment esportiu. Dels 67 diputats que conformen les Corts autonòmiques, 58 parlamentaris aposten "obertament" per aquesta cita, cinc "no ho tenen clar" i "només quatre estan en contra", ha recordat, i per això "hi ha unanimitat política i social aclaparadora" a favor de celebrar els JJOO al Pirineu.