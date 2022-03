El Barça busca la quarta victòria consecutiva a la Lliga contra l'Osasuna

Memphis Depay, jugador del FC Barcelona | @EP





El barça disputarà diumenge a les 21:00h el seu proper partit de Lliga contra l'Osasuna al Camp Nou . Ho farà després d'empatar a 0 contra el Galatasaray dijous passat a l'anada dels vuitens de final de l' Europa League . I per oblidar aquest sotrac, vol recuperar el camí de la victòria a la competició domèstica. L'equip de Xavi no perd des del 4 de desembre a la Lliga . El balanç és de set triomfs i tres empats. De fet, la ratxa comença precisament davant l'Osasuna amb un empat 'in extremis' a dos a El Sadar .





Davant l'equip turc, Xavi va fer rotacions a totes les línies i no va sorgir l'efecte desitjat pel tècnic català. Per aquest motiu, s'espera que juguin tots els teòrics jugadors titulars davant l'Osasuna . A la llista de baixes dels blaugrana s'hi afegeix Nico , per acumulació de targetes i haurà de complir sanció aquesta jornada. El del planter se suma a la llista d'absències per lesió de Sergi Roberto, Umtiti, Balde i Ansu Fati .





D'altra banda, Xavi podria donar descans a Araujo . El central uruguaià no va signar un gran partit contra el Galatasaray i, a més, si veiés una targeta groga davant l' Osasuna , el Clàssic es perdria davant el Reial Madrid per complir cicle de sanció, igual que Eric García . Tot i que l'alternativa seria Lenglet , tot apunta que la parella de centrals serà la formada per Piqué i Eric.





Pel que fa a Osasuna , el conjunt dirigit per Jagoba Arrasate tindrà l'absència destacada del Chimy Ávila , que va veure la cinquena targeta groga davant del Vila-real, mentre que Oier serà dubte fins a últim moment. Aridane , per la seva banda, va tornar a l'equip a l'última jornada després de cinc mesos de baixa i podria ser de la partida. ç