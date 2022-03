Nova obertura de corredors humanitaris a Ucraïna per alleujar la pressió sobre la població civil

Família ucraïnesa fugint del seu país | @EP





La ministra ucraïnesa per a Donetsk i Lugansk, Irina Vereschuk, ha anunciat aquest diumenge l'obertura de nous corredors humanitaris així com l'enviament d'un nou comboi d'ajuda humanitària per a l'assetjada ciutat de Mariúpol en un nou esforç per treure la població civil del front de l'est del país.





La majoria d'aquests nous corredors acabaran a la capital, Kíiv, o als voltants, i sortiran des de Pologi, Hostómel, Mykulytschi, Andrivka, Makarov, Borodianka, Trostianets, Sumi, Lebedín, Konotop, Velyka Pysarivka i Krasnopol.





La part russa va obrir divendres deu corredors humanitaris des de Kíiv, Txerníhiv, Sumi, Khàrkiv i Mariúpol, cap a Rússia, així com un a través dels territoris controlats per les autoritats de Kíiv cap a l'oest a Polònia, Moldàvia i Romania. De les 10 rutes proposades, la part ucraïnesa en va acordar només dues: a les direccions de Kíiv i Mariúpol.





Al mateix temps, les autoritats ucraïneses van anunciar quatre rutes més des de les ciutats d'Izíum, Enerhodar, Volnovakha i en direcció de Jitòmir, que van comptar amb el beneplàcit de les autoritats russes.





El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) va confirmar el cap de setmana passat el fracàs del segon intent d'evacuar als civils de l'assetjada ciutat de Mariúpol per l'absència d'un acord "detallat i funcional" entre les parts del conflicte: les forces ucraïneses que defensen la ciutat i les milícies de l'autoproclamada república de Donetsk, afins a Rússia.





L'Exèrcit rus havia denunciat aquest divendres que les forces ucraïneses que estan defensant Mariúpol han destruït tots els accessos d'entrada i sortida de manera que la ciutat es troba ara mateix desconnectada del món exterior.





"Tots els ponts i accessos a la ciutat han estat destruïts, les carreteres principals han estat minades pels nacionalistes (ucraïnesos) i homes armats recorren els carrers obrint foc indiscriminat, cosa que està obligant la població civil a qeudar-se a casa", ha declarat el cap del Centre de Control de la Defensa Nacional de Rússia, Mijail Mizintsev.





El servei de premsa de Donetsk ha confirmat que encara hi ha un degoteig d'evacuats, aproximadament uns 200 per dia. "Des de les 8:00 de l'11 de març fins a les 8:00 del 12 de març, 217 persones, inclosos 25 nens, van ser evacuades de Mariúpol i els assentaments de la seva àrea suburbana a Bezímenne, al districte de Novoazovsk", segons la nota que han publicat aquest dissabte les forces separatistes i que ha recollit Interfax. A la ciutat viuen unes 400.000 persones.

Des que va començar el setge, Rússia ha denunciat diverses vegades l'existència d'integrants de milícies ucraïneses d'ultradreta obstinades a boicotejar els seus esforços per apaivagar la situació.





D'altra banda, i en un missatge publicat al seu compte de Telegram, l'Ajuntament de Mariúpol ha assegurat que més de 1.500 residents de la ciutat han mort a conseqüència dels dotze dies d'atacs russos sobre l'urbs.





"1.582 civils de Mariúpol van ser assassinats per les tropes d'ocupació russes durant els 12 dies del bloqueig de la ciutat i el bombardeig despietat de les zones residencials", segons l'Ajuntament.