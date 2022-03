Unió dels Emirats Àrabs: lloc on els oligarques russos liquiden les seves criptomonedes

Criptomonedes | @EP





A causa de la guerra entre Rússia i Ucraïna i les sancions que s'apliquen al país governat per Vladimir Putin, s'ha registrat un gran increment de sol·licituds per part d'inversors russos que busquen liquidar criptomonedes als Unió dels Emirats Àrabs (EAU). Per què trien aquest país? El motiu és que ha mantingut una postura neutral davant del conflicte bèl·lic i, per això, es considera un lloc segur per dipositar els diners.





Una gran quantitat de companyies que opera als Emirats està rebent sol·licituds per liquidar milers de milions de dòlars en criptomonedes, com a mètode alternatiu per protegir les seves fortunes i refugiar les seves riqueses, ha informat Reuters .





Dubai , centre financer i de negocis del Golf i centre de criptografia que creix cada vegada més, va ser durant molt de temps un dels llocs favorits de les persones més riques del món.

Segons executius de les criptoempreses, alguns clients estan utilitzant criptomonedes amb l'objectiu d'invertir en els Unió dels Emirats Àrabs , mentre que altres volen utilitzar empreses per convertir els seus diners virtuals “en moneda forta i guardar-los en un altre lloc”.





D'acord amb el portal CNBC , un executiu va assegurar que els últims 10 dies una criptoempresa va rebre diverses consultes de corredors suïssos que van sol·licitar liquidar milers de milions de dòlars en bitcoins perquè els seus clients tenien por que Suïssa congeli els seus actius. I sobre això va assenyalar que cap de les sol · licituds va ser per menys de USD 2.000 milions.





“No hem tingut mai tant interès”, va reconèixer l'executiu, que va remarcar que la seva companyia habitualment rep una consulta per a una gran transacció un cop al mes. “Tenim un paio, no sé qui és, però va venir a través d'un corredor, i diu: 'Volem vendre 125.000 bitcoins'. I jo estic com: 'què? Això és (USD) 6.000 milions nois”. I diuen, 'sí, ho enviarem a una empresa a Austràlia '”, va relatar la mateixa font.





El mercat immobiliari als Emirats va estar agitat les últimes setmanes pel fet que semblava agafar força la possibilitat poder estendre les sancions als russos al món de les criptomonedes. La demanda de propietats a Dubai creix fortament i s'utilitzen criptomonedes com a mètode de pagament per treure els diners de Rússia.





En els últims dies, les potències que pertanyen al G7 i els països de la Unió Europea han estat analitzant quines mesures prendre per evitar que les persones i entitats russes que van ser blanc de sancions per la invasió a Ucraïna puguin utilitzar criptomonedes per burlar els dispositius de control. “Hauríem de prendre mesures per impedir que les persones i les institucions d'aquesta llista facin servir criptomonedes que no són regulades. Hem actuat en aquest sentit en el marc de la presidència alemanya del G7 , va afirmar la setmana passada el ministre alemany de Finances , Christian Lindner .





I mitjançant un comunicat, va advertir: “ Vladimir Putin , hauria d'entendre en quin camí equivocat s'està ficant”. Tot i això, el ministre alemany no ha detallat quines són les mesures que s'estan avaluant dins del G7 (conformat pel Regne Unit, el Canadà, França, Alemanya, Itàlia, el Japó i els Estats Units ) per limitar el recurs a aquestes monedes digitals.





Per part seva, els ministres d'Economia i Finances de la UE tampoc van precisar quines mesures preveuen prendre; però van dir que hi ha un “gran consens entre els estats membres” sobre la necessitat d'evitar que els criptoactius s'utilitzin per esquivar les sancions.