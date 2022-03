Manifestació a Barcelona contra l'anul·lació parcial de la llei de lloguer

Plaça Sant Jaume de Barcelona | @EP





Unes 200 persones , segons xifres de la Guàrdia Urbana , han protestat aquest dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona en contra de l'anul·lació parcial de la llei catalana de lloguer per part del Tribunal Constitucional (TC).







Convocades pel Sindicat de Llogateres per a les 18 hores, han portat pancartes de 'La regulació no és toca' (La regulació no es toca), han realitzat parlaments, i s'han començat a dispersar passades les 19 hores.





El TC va estimar parcialment el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel PP contra diversos articles d'aquesta llei, entenent que la competència estatal "suposa un límit absolut que ha de ser respectat a l'exercici de qualssevol competències autonòmiques".