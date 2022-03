Sánchez i Felip VI presideixen l'acte d'homenatge al poble de La Palma

Felip VI, rei d'Espanya i Pedro Sánchez, president del Govern @EP





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha acompanyat els Reis Felip i Letizia a l'acte d'homenatge al poble de La Palma , celebrat aquest dissabte a Santa Creu de la Palma , el dia previ a la XXVI Conferència de Presidents , que s'organitza també a la illa, a Los Llanos d'Aridane.





En el seu discurs, Sa Majestat el Rei ha apel·lat a la recuperació de l'illa a través d'"un projecte col·lectiu" i ha subratllat el "compromís unànime" de totes les administracions en aquesta tasca.

Durant l'acte homenatge, s'ha llegit la declaració institucional de reconeixement a la ciutadania de l'illa canària de La Palma pel seu comportament exemplar, aprovada el passat 11 de gener al Consell de Ministres , i el Govern ha premiat institucions, entitats i col·lectius protagonistes amb les medalles al mèrit de la protecció civil del Ministeri de l'Interior.





Al seu compte en xarxes socials, Sánchez ha elogiat La Palma com a "exemple de resistència i coratge" davant l'erupció del volcà de Cimera Vella . A més, ha lloat els palmers, que "van donar el millor de si mateixos per fer front al desastre". "Avui hem retut homenatge als que van treballar per mitigar les conseqüències ia tota la població per la seva gran fortalesa", ha afegit.









El Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries (PEVOLCA) , representants de serveis públics essencials, de diferents cossos de protecció i seguretat de l' Estat i locals, així com els mitjans de comunicació de les illes, representats a la condecoració a la Ràdio Televisió Canària , per el seu important servei públic, han estat algunes de les 39 institucions públiques i privades premiades, com a exemple de resposta davant de l'emergència provocada per l'erupció volcànica de l'illa de La Palma.