Una borrasca arriba aquest diumenge i afectarà pràcticament tota la Península

Una borrasca arriba aquest diumenge al sud-oest de la Península i donarà lloc a precipitacions abundants i pràcticament generalitzades durant els primers dies de la setmana que ve, segons ha avisat l' Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).





Aquest dissabte un primer front atlàntic abandona el territori pel nord-est i deixarà precipitacions localment fortes i persistents al nord-est de Catalunya .

Així mateix, un nou front que entra pel nord-oest peninsular tornarà a recórrer la Península d'oest a est entre aquest dissabte i diumenge, deixant precipitacions que seran més intenses a l'oest del Sistema Central , podent ser persistents.





Diumenge a la tarda, s'espera una borrasca al sud-oest de la Península , la qual es mantindrà estacionària a la zona durant els primers dies de la setmana que ve. Per dilluns que ve, 14 de març, les precipitacions s'estendran i generalitzaran de sud a nord, amb acumulacions més importants a Andalusia i el Sistema Central , segons l' Aemet .





Dimarts és probable que remetin de nord a sud, però continuaran sent abundants en punts del sud peninsular, sobretot en territori andalús, mentre les temperatures pujaran significativament a bona part de la Península .





A més, aquesta situació estarà acompanyada per un vent de component est, amb intervals de fort o molt fort en zones de l'est peninsular, que portarà una massa d'aire d' Àfrica amb pols en suspensió, cosa que provocarà més precipitacions, en aquest cas acompanyades de fang a les Balears ia l'est, sud i centre peninsular.





Igualment, es reduirà la visibilitat per calima, mentre el vent intens de component deixarà mal estat del mar a la Mediterrània . Ja dimecres hi ha probabilitat que la borrasca es desplaci cap a l'est i provoqui inestabilitat a la meitat oriental. Dijous i divendres, per altra banda, es donaran acumulacions significatives en punts de l'aèria mediterrània peninsular i el Cantàbric .





L' Aemet ha precisat que aquest tipus de situacions van acompanyades d'"un alt grau d'incertesa" ja que petites variacions en la distribució de la borrasca poden repercutir en canvis significatius en la intensitat i la localització de les precipitacions.